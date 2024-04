Va in scena domani, alle 21.15, al teatro Persiani a Recanati "Una giornata qualunque" con Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch, che firma anche regia e ideazione scenica. Commedia divertente e vivace, un ritratto delle nevrosi femminili che condensa al meglio la comicità di Dario Fo e Franca Rame autori del testo, che vede in scena anche Lorenzo Artissunch, arricchito dalle musiche vivaci della Banda Osiris.

Giulia, separata dal marito, logorata dalla solitudine ha deciso di suicidarsi, ma a un certo punto comincia a squillare il suo telefono perché un giornale ha pubblicato un articolo con consigli contro la depressione dove, per errore, compare proprio il suo numero di telefono per chiedere aiuto: da qui una serie di strampalati accadimenti concorrono a far sì che Giulia non riesca a mettere in atto il suo proposito di suicidio. "Con questa bellissima commedia – racconta Stefano Artissunch – torno a dirigere Gaia De Laurentiis, attrice poliedrica, e alla fin fine ne viene fuori una commedia che mette buon umore e fa amare la vita facendo maturare la consapevolezza che tutti al mondo hanno problemi e che, come dice Dario Fo: ognuno per vincere la solitudine ed i propri disagi, anziché sentirsi al centro dell’Universo dovrebbe solo pensare di esserne parte". Assistente alla regia è Chiara Acaccia, direttore di scena Alessandro Campitelli, costumi Emiliano Sicuro, produzione e distribuzione Danila Celani, collaborazione infine di Ipsia Sezione Moda di Ascoli Piceno. Lo spettacolo è il risultato finale del Progetto Incontri Artistici di Marca in collaborazione con Regione Marche e Comune di Ascoli.

Antonio Tubaldi