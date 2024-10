Una rete di Palestini mette il Tolentino fuori dai giochi

MONTURANO

1

TOLENTINO

0

MONTURANO: Raccichini, Curzi, Fabi, Toro (43’ Ercoli), Piras, Adami, Marcelli (49’ Altobello), Cisbani, Verini (63’ Palestini), De Carolis T. (79’ Morelli), Natale (63’ Russo). All. Martinelli.

TOLENTINO: Palazzo, Barilaro (29’ Salvucci R.), Salvucci, Di Biagio, Ruani (70’ Capezzani), Tomassetti, Pesaresi (85’ Pottetti), Manna, Cicconetti (53’Stricker), Tizi, Naddeo (58’ Selita). All. Passarini.

Arbitro: Latuga di Pesaro.

Rete: 72’ Palestini.

Note: ammonito Ercoli; angoli: 4-3; recupero: 2’ – 5’.

Esce di scena ai quarti di finale della Coppa Marche il Tolentino, che dopo il pareggio ottenuto all’andata, viene superato di misura al ritorno dal Monturano, dovendo così alzare bandiera bianca. I cremisi, in campo con un ampio turnover, vanno subito vicini al vantaggio con un tiro di Pesaresi, che scheggia il palo. Il Tolentino insiste, ma non riesce a scardinare la difesa di casa. Ad inizio ripresa ci prova subito Naddeo su punizione, ma la palla termina fuori. Ci prova poi Manna sugli sviluppi di un corner, ma Raccichini ci mette una pezza d’istinto. Nel momento migliore degli ospiti, ecco la rete di Palestini, che porta in vantaggio il Monturano. Il Tolentino cerca di recuperare con un forcing nel finale, ma Raccichini è sempre attento e corre pochi rischi. Al triplice fischio dunque è il Monturano a fare festa, mentre il Tolentino esce di scena.