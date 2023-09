"Una rotatoriatra via Mazentae via Cassiano"

Una rotatoria tra via Mazenta e via Cassiano da Fabriano. La proposta è stata formalizzata da Maurizio Del Gobbo (Pd) in un’interpellanza che verrà discussa nella prima seduta del consiglio comunale dopo la pausa estiva e che sarà convocata entro fine mese. Il consigliere Dem chiede una maggiore sicurezza nella zona, in particolare a seguito dei numerosi incidenti che si sono verificati, l’ultimo il 21 luglio scorso che ha coinvolto un 18enne. Del Gobbo (nella foto) ricorda "che anche nelle vie più centrali di Macerata si sono verificati di recente gravi incidenti; in particolare anche all’incrocio fra via Mazenta e via Cassiano da Fabriano – caratterizzato tra l’altro da una strada in pendenza (via Mazenta appunto che prosegue quindi con via Silone) – negli ultimi anni sono avvenuti diversi sinistri, alcuni dei quali hanno richiesto anche l’intervento della polizia locale e di recente, per la presenza di feriti, anche dell’eliambulanza". Di qui la richiesta all’amministrazione per sapere "se sono previsti interventi, fra cui in particolare una rotatoria, volti a evitare ulteriori incidenti a livello dell’incrocio fra via Mazenta e via Cassiano da Fabriano".