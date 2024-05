Una sfida a due per il municipio

Nel Comune di Ripe San Ginesio sono due le liste in corsa per le prossime elezioni comunali. Oltre a quella denominata "Credi in Ripe", che candida a sindaco il primo cittadino uscente Paolo Teodori, c’è pure la lista "Il cambiamento", che punta sull’imprenditore Francesco Ciabocco come candidato sindaco. Per errore nell’elenco pubblicato domenica non abbiamo dato conto di questa seconda lista, ce ne scusiamo con i lettori e con gli interessati. "Il cambiamento" propone per il consiglio comunale questi candidati: Andrea Breccia, meccanico; Simona Buresta, dipendente in un’azienda; Andrea Cervigni, imprenditore; Marta Gattari, imprenditrice; Gianluca Grisogani, autista; Franca Marini, casalinga; Bruno Ricci, pensionato.