Una spolverata di neve sui Sibillini: "Proveremo ad aprire il 7 dicembre"

La prima neve della stagione è arrivata. Ieri mattina è nevicato dai 1.200 metri regalando qualche centimetro di manto bianco sia a Bolognola che a Frontignano di Ussita. Leggera coltre bianca anche a Sarnano, nella zona di Santa Maria Maddalena. "Non potevamo non fotografarla… ancora poca per sciare ma ne arriverà altra la prossima settimana", hanno scritto dallo ZChalet di Bolognola. "Per adesso si tratta di un’imbiancata, non è sufficiente per poter aprire le piste, però diciamo che dà già un po’ di ottimismo per la stagione invernale in arrivo e comunque sono previste altre nevicate la settimana prossima – ha affermato Francesco Cangiotti, amministratore delle società che gestiscono entrambi gli impianti, Frontignano360 e Bolognola Ski –. Pensiamo di iniziare la stagione sabato 7 dicembre, ma se dovesse nevicare prima, entrambe le stazioni sono pronte ad aprire".

Le foto pubblicate sui social dello ZChalet con la neve hanno subito fatto il pieno di "mi piace", per chi non vede l’ora di tornare a divertirsi sulle piste. Fino al 30 novembre è attiva la prevendita degli skipass stagionali. Idem per il comprensorio sciistico Sassotetto – Santa Maria Maddalena, a Sarnano. "Al mattino è sceso qualche fiocco – ha detto Mario Nannerini, responsabile tecnico e della sicurezza –. Dalle 15 ha iniziato a nevicare più intensamente senza però accumularsi. In pratica una leggera imbiancata. Dall’8 dicembre, neve permettendo, daremo il via alla stagione; abbiamo anche l’innevamento artificiale, ma anche il suo utilizzo dipende dalle temperature. Se dovesse nevicare prima dell’Immacolata, siamo pronti".

Per ieri l’arrivo della neve era stato annunciato dalle previsioni meteo della Regione, con la caduta dei primi fiocchi nella zona dell’entroterra, oltre al maltempo e al calo delle temperature. Per la giornata di oggi, invece, la Protezione civile regionale annuncia un generale miglioramento; il cielo sarà a tratti parzialmente coperto, ma non sono previste piogge, a parte qualche blanda gelata al primo mattino, soprattutto nelle aree interne poco ventilate. Nel fine settimana quindi le temperature dovrebbero risalire, con giornate di sole e bel tempo, in cui godersi comunque la montagna. Lo ZChalet di Bolognola e le Saliere Sibillini Mountain Lounge a Frontignano di Ussita (a cui si arriva con la seggiovia) organizzano eventi per divertirsi. E Baita Solaria a Santa Maria Maddalena si prepara per la stagione invernale.