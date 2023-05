Unicam, elezioni studentesche: due liste tra salute, diritti e ambiente

Saranno domani (dalle 9 alle 19) e giovedì (dalle 9 alle 14) le elezioni studentesche all’Università di Camerino per il rinnovo degli organismi dell’ateneo e nei vari corsi delle scuole nel biennio 20222024. La lista studentesca Comunichiamo, attualmente quella che rappresenta la maggioranza negli organi, e quella di Azione universitaria si sono presentate. Il voto sarà online e potranno votare studenti iscritti e dottorandi (solo per organi maggiori). Sono 51, per 30 candidati, le candidature di Comunichiamo, mentre 57 quelle di Azione universitaria per 27 candidati alle rappresentanze delle scuole e negli gli organi accademici. "La salute è centrale e non possiamo arretrare ma aiutare soprattutto per ciò che riguarda la salute mentale", affermano Giulia Bianchini e Nicolò Palombi, coordinatori di Comunichiamo. Le proposte sono il potenziamento del già presente sportello con psicologo e delle convenzioni con degli psicoterapeuti, oltre che giornate di sensibilizzazione sui disturbi. Azione punta invece sulla crescita e sui propri ideali e tra le prime proposte fatte c’è il "Garante dello studente" come autorità amministrativa a cui ci si può rivolgere per la tutela dei propri diritti e un fondo per il sostegno di chi si trova in difficoltà economica. La tutela dell’ambiente rimane poi più centrale per Comunichiamo con la creazione di giornate per il clima e la pulizia dei poli e la richiesta di ulteriori cestini nelle zone d’interesse, ma anche la lista avversa propone "case dell’acqua" per ridurre l’utilizzo della plastica. Per l’inclusione invece gli sportelli di ascolto per Dsa, comunità Lgbt+ e comunità internazionale sono fondamentali per la lista che deve riconfermarsi, mentre su Career day e stage punta Azione universitaria, anch’essa sostenendo delle giornate di internazionalizzazione. "Siamo convinti di portare una rappresentanza ben fatta – continua Comunichiamo – e vogliamo migliorare la vita studentesca e il nostro ateneo che continua ad essere ai vertici". Per Comunichiamo ha un peso la vicinanza confermata con la lista Atelier 1 che nella scuola di Architettura ad Ascoli è l’unica presente oltre a candidature al Comitato per lo sport. Sulla didattica Azione prevede: "L’ottimizzazione dei servizi e-learning che non diventino però sostitutivi della didattica in presenza, importante per la comunità studentesca per poter vivere l’università come occasione di crescita".

Marco Belardinelli