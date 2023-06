Unitre, due novità: accordo con Unimc e altri laboratori

Sabato, alle ore 18, si chiuderà il XXXII anno accademico dell’Università delle Tre Età Unitre di Tolentino, al Politeama con una cerimonia pubblica in cui verrà presentato il nuovo programma dell’anno accademico 20232024. E insieme sarà annunciata una novità assoluta per l’associazione: si è appena ufficialmente concluso, infatti, un accordo di "collaborazione scientifica" triennale, con l’università di Macerata. L’ateneo organizzerà per l’Unitre eventi, convegni e specifici corsi a titolo gratuito. L’intesa di quest’anno riguarderà un tema di grande valenza formativa, "Dalla democrazia ateniese alla democrazia digitale: la costruzione della leadership e la partecipazione popolare nel corso dei secoli". Referenti del progetto per l’Unimc Simona Antolini, vicedirettrice del Dipartimento studi umanistici, e per l’Unitre la presidente Mirella Valentini. "Se l’Unitre di Tolentino è conosciuta come un’istituzione ’popolare’, cioè per tutti e capace di accogliere le esigenze di tutti – spiega Valentini -, l’accordo di collaborazione scientifica ottenuto non farà altro che riconfermarne la peculiarità, poiché l’incremento della qualità dei corsi accademici verrà dall’altra parte compensata da una grande varietà di laboratori".

Il prossimo anno, alla lunga lista di laboratori già da tempo in programma, se ne aggiungeranno altri due particolarmente interessanti: ginnastica cinese-Qi gong in collaborazione con "Il cerchio d’oro" e Ago e uncinetto diretto da Anna Pagliari.

Il programma generale del prossimo anno accademico dell’Università delle Tre Età sarà visibile sul sito dell’Unitre dopo la cerimonia di chiusura.

l. g.