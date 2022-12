Utilissimo dono da parte della Sasp

Grazie alla generosità della storica società di trasporto pubblico S.A.S.P. Autolinee, l’associazione Volontari di soccorso e pubblica assistenza San Ginesio onlus ha potuto festeggiare un bel Natale. L’associazione, attiva da oltre 34 anni nei servizi di urgenza ed emergenza h 24, è stata costretta negli ultimi anni a fronteggiare la doppia emergenza sisma-Covid e ad impegnarsi nella propria riorganizzazione interna dovendo purtroppo fare i conti con una forte riduzione dei servizi offerti e conseguente minore partecipazione dei volontari (con un drastico calo delle entrate di bilancio, seppur costantemente supportata dalla Asur Marche). Oggi, grazie alla generosità della S.A.S.P. rappresentata dal suo presidente Stefano Gregori, ha un aspiratore di secreti tutto nuovo. Uno strumento fondamentale. Nel primo soccorso infatti viene utilizzato in particolare dagli equipaggi delle ambulanze per rimuovere sangue, saliva o vomito che, presenti nelle vie aeree superiori, rendono difficoltosa se non impossibile la respirazione del paziente. Il presidente dell’associazione Volontari di soccorso, Francesco Paletti vuole pertanto porgere un caloroso e pubblico grazie alla S.A.S.P. perché grazie a questo importante dono potrà continuare a garantire prestazioni altamente qualificate.