Va al Sert con la patente sospesa

Con la patente sospesa, di prima mattina si è messo in auto per venire al Sert di Macerata, pensando che nessuno ci avrebbe fatto caso. E invece è stato intercettato dalla Polstrada, ha rimediato diverse multe e la vettura gli è stata tolta. È successo ieri a un 27enne dell’entroterra marchigiano. Il ragazzo aveva avuto la sospensione della patente, dopo che era emersa la sua consuetudine con alcol e stupefacenti. Dunque, il giovane aveva iniziato un percorso al Sert di Macerata, per potersi riabilitare e riottenere così la licenza di guida. E ieri mattina, al volante della sua Alfa Romeo, è partito alla volta del servizio che si trova vicino all’ospedale, per i consueti controlli. Ma quando gli agenti della Polstrada lo hanno scoperto, è venuto fuori che non solo la patente gli era stata sospesa in quanto assuntore di stupefacenti, ma era pure scaduta. Il 27enne ha cercato di giustificare la necessità di andare ogni giorno al Sert, esigenza che però non consente comunque di mettersi al volante. Gli agenti della Polstrada dunque hanno fatto tutte le multe per guida con patente sospesa e scaduta e hanno affidato il veicolo a terzi. È emerso che usando un permesso di guida evidentemente non valido, il giovane aveva ripetutamente condotto il proprio veicolo senza alcun titolo abilitativo.