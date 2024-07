Variante ex Ceccotti in consiglio: si vota per l’approvazione definitiva

Consiglio comunale convocato per l’8 luglio. Quella in programma lunedì sera a partire dalle 21 sarà una seduta che segnerà la fine dell’iter urbanistico della variante ex Ceccotti, che sarà messa al voto per la definitiva approvazione. Poi inizierà la fase in cui i privati potranno progettare sulla loro parte dei lotti. in un’area che si trova al centro della città e in cui è innestato un comparto protetto dal punto di vista storico e culturale, quello dell’ex Fornace, struttura che dovrà essere recuperata.

Oltre alla Ceccotti, un’altra variante sarà portata al voto e riguarda il territorio del quartiere di Santa Maria Apparente, dove è previsto l’ampliamento di una struttura a servizio di impianti sportivi. Nell’ordine del giorno c’è anche l’approvazione del bilancio di previsione dell’azienda Teatri di Civitanova, argomento saltato nella precedente convocazione per mancanza del numero legale.

Ci sono poi anche questioni prettamente contabili nel menù del consiglio comunale, come le variazioni d’urgenza necessarie al bilancio di previsione, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze di tribunali, la verifica degli equilibri generali di bilancio. Infine, all’ordine del giorno sono indicate le interrogazioni e le mozioni consiliari che però, da mesi e mesi, si protraggono senza essere discusse, e che sono state tutte presentate dalle liste di opposizione. Forse lunedì sarà l’occasione per parlarne ed avere risposte.

l. c.