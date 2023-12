Velocità, revisione e assicurazione. Super autovelox per la sicurezza

È in arrivo nella frazione camerte di Canepina, tra Camerino e Castelraimondo, lungo la strada 256, un autovelox speciale, che non rileva solo la velocità ma anche se revisione e assicurazione sono scadute. "L’apparecchio verrà montato entro la fine dell’anno – specifica il sindaco Roberto Lucarelli – e comunque avviseremo la cittadinanza prima che diventi operativo". E spiega perché l’amministrazione ha deciso di noleggiare per tre anni questo strumento, per un costo di 1600 euro al mese. "Non si tratta di un impianto fisso e non serve a fare cassa – prosegue –: viene posizionato per questioni di sicurezza. L’ex centro abitato di Canepina è una delle strade più trafficate che portano a Camerino, dove è presente anche un’attività commerciale, un bar. Un’area di passaggio, dove si sono verificati diversi incidenti. Un tempo, quando la frazione era considerata centro abitato, prima del passaggio di competenza della strada dalla Provincia all’Anas, il limite era di 50 kmh. Mentre da quando è stata considerata strada extraurbana è salito a 70kmh. E i mezzi sfrecciano a velocità elevata. Da tempo i residenti chiedono un dissuasore, affinché le auto rallentino. Così, a tutela di chi vi abita e per motivi di natura statistica al fine di capire a che velocità i veicoli attraversano questa strada, abbiamo deciso di noleggiare l’autovelox; non può essere usato da remoto, ma solo con una pattuglia sul posto (quindi le infrazioni possono essere rilevate solo durante il servizio). Dopo un tot di mesi di monitoraggio, faremo richiesta al prefetto per capire se è necessario o meno autorizzare l’impianto fisso". Lucarelli sottolinea che questa novità si aggiunge alle telecamere per riconoscimento targhe installate in città, anche per contrastare l’aumento, purtroppo, di auto che girano con assicurazione o revisione scaduta. "Stiamo valutando infine – conclude – la soluzione più idonea per il centro abitato di Morro: anche in questo caso, i residenti ci chiedono un dissuasore di velocità".

Lucia Gentili