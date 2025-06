Venti anni di carriera e non solo. Musicultura, il ritorno di Cristicchi

I venti anni di carriera di Simone Cristicchi, il concerto degli Yosh Wale, vincitori nel 2022 di Musicultura, uno spazio per il libro di Silvia Cecchi, magistrato e sostituto procuratore, e poi largo alla poesia con le nuovi voci di Giorgiomaria Cornelio e Beatrice Zerbini. È ricco, come da tradizione, il piatto della Controra, la serie di appuntamenti che animeranno il centro nella settimana di Musicultura.

Oggi alle 21 in piazza Vittorio Veneto riflettori puntati su Simone Cristicchi che ripercorrerà all’Arena Banca Macerata 20 anni della sua storia: da quando ha vinto la rassegna maceratese con il brano "Studentessa universitaria" fino a oggi passando per il successo a Sanremo 2007 con "Ti regalerò una rosa", per la scrittura, il teatro fino all’ultima partecipazione alla kermesse sanremese di quest’anno con il brano "Quando sarai piccola". Sarà un racconto tra aneddoti e canzoni dal vivo con l’artista intervistato da Andrea Scanzi, giornalista, scrittore e autore teatrale.

Alle 22.45 nella Banca Macerata Arena, in Piazza Vittorio Veneto si terrà il concerto degli Yosh Whale vincitori di Musicultura 2022 che aprirà il nuovo format Refresh de La Controra che vede protagonisti alcuni vincitori del scorse edizioni del Festival.

Non c’è solo musica alla Controra. Alle 18, nel Cortile del Palazzo Comunale, ci sarà un incontro sul progetto "La casa in riva al mare" promosso da Giancarlo Giulianelli, Garante regionale dei diritti della persona, che ha offerto, anche quest’anno, ad un gruppo di detenuti dell’istituto penitenziario di Barcaglione di Ancona, l’opportunità di partecipare a laboratori musicali sulla forma canzone, curati da Musicultura chen culmineranno nel conferimento nelle serate finali del Premio "La Casa in riva al mare", dal valore di 2mila euro, da parte della giuria dei detenuti, ad uno degli otto artisti vincitori.

Oggi Giulianelli e il direttore artistico del festival Ezio Nannipieri incontrano Silvia Cecchi, magistrato e sostituto procuratore, che sul tema di rieducazione negli istituti penitenziari ha scritto "Carcere", un testo che ripercorre la storia dell’istituzione carceraria e ne delinea una riforma possibile.

Alle 19, al Cortile del Palazzo Comunale c’è "Poesia, voci nuove: Giorgiomaria Cornelio e Beatrice Zerbini" due voci della nuova scena della poesia italiana Giorgiomaria Cornelio e Beatrice Zerbini in dialogo con Ennio Cavalli si confronteranno sul panorama poetico odierno tra momenti di riflessione e letture.