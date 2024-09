Via alle iscrizioni per i corsi dell’Unitre. Lezioni al Politeama

Aperte da lunedì fino all’11 ottobre le iscrizioni all’anno accademico dell’Unitre, Università delle tre età di Tolentino, presieduta da Mirella Valentini (foto). "Il programma è più ricco: su 28 proposte generali, in 12 corsi e 16 laboratori, ci sono ben 8 novità, e le materie già messe in campo mutano i contenuti e talvolta anche i docenti – spiegano dall’Unitre –. Per sottolineare le novità dei corsi tenuti al Politeama, la cosa più importante è che si rinnova per il secondo anno un corso organizzato e gestito da professori dell’Università di Macerata, tramite un accordo di collaborazione scientifica, ufficialmente riconosciuto; il titolo è “Donne, carisma, poteri. Esperienze di leadership nelle biografie femminili“. La seconda novità: “Poesia e musica“, con la poesia latino-americana, canadese, thailandese e araba. Discorso a parte per i laboratori, fiore all’occhiello dell’associazione". Ci sono corsi di decorazione, mosaico, informatica, macramé. La quota associativa è di 50 euro. La segreteria in via Rutiloni è aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30, martedì e giovedì dalle 9 alle 12 (info 0733.966056).