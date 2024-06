Via Marche, lavori al sottopasso: "Disagi limitati nel quartiere, un intervento che aspettavamo"

"Una città piena di cantieri può generare qualche disagio, ma è il prezzo da pagare per avere una situazione futura migliore". I commercianti di via Marche sono concordi: i lavori che si stanno facendo in città, in primis l’ampliamento del sottopassaggio a poche decine dei metri dalla stazione dei treni, per loro fondamentale in quanto costituisce uno degli accessi alla zona delle loro attività, sono assolutamente necessari, come necessario era "eseguirli in concomitanza, in questo periodo, altrimenti sarebbero andati a finire nel periodo scolastico, con disagi notevolmente più alti. Sulla nostra attività il cantiere nei pressi della ferrovia non ha inciso negativamente – raccontano Mirko Riccobelli e Michela Marziali, titolari della Botteguccia –, quello che può essere uno scotto momentaneo, è necessario. In più vediamo i cantieri molto attivi, stanno lavorando parecchio".

Giorgio Rutolini, da La tua pescheria, concorda: "Sono lavori che andavano fatti. Non ci causano disagio, il nostro commercio vive di questo rione, abbiamo la fortuna di poter essere raggiunti a piedi dalla maggioranza della nostra clientela, col cantiere che non si frappone sul percorso". "Sono lavori che andavano fatti dieci o quindici anni fa, io non ho riscontrato disagi nel lavoro, non ho nessuna diminuzione di clientela – racconta Giovanni Moretti, che su via Marche ha una pizzeria –, questo periodo, non essendoci le scuole, forse è il più indicato, ma avrei frazionato i cantieri negli anni". Manuele Mozzoni, titolare della tabaccheria, sottoscrive: "Non ho problemi, la clientela è la solita. Sui lavori in generale direi che sono necessari. Sono molto attivi, lavorano anche il sabato, talvolta con la pioggia. Stanno riassestando anche una piccola stradina che sbuca in via Ancona. Parcheggiare qui sarà più agevole e la viabilità migliorerà. Devo dire che sono lavori che funzionano bene, e vanno svolti al passo con tempi del Pnrr". Sara Pianesi, parrucchiera, concorda coi colleghi: "Non ho perso clientela", dice, aggiungendo però che "sento molte clienti della zona che hanno difficoltà a raggiungere il supermercato Coal". In linea d’aria il rione Marche dal supermercato dista pochissimi metri, ma il cantiere della ferrovia si frappone, costringendo chi vuole raggiungere la Coal da via Marche ad un percorso molto lungo.