Via Ugo Bassi e via dei Mille, esproprio per un collegamento

Al via l’esproprio per realizzare un collegamento viario tra via Ugo Bassi e via dei Mille, nel quartiere di San Giuseppe, mediante un prolungamento della prima fino all’incrocio con la seconda, come era previsto nel Piano regolatore generale del Comune di Civitanova, approvato nel 2007. Un intervento ritenuto necessario per il miglioramento della viabilità della zona. Le amministrazioni che si sono succedute hanno in più occasioni provato a sensibilizzare i privati proprietari delle aree interessate dall’opera per attivare l’intervento e per la cessione dei terreni da utilizzare per il completamento della viabilità, con tentativi andati sempre a vuoto. Da qui la predisposizione di una variante al Prg per costruire il prolungamento di via Ugo Bassi fino a via Dei Mille: un carreggiata stradale della larghezza media di 8 metri ed una lunghezza di 70, progetto approvato dal consiglio comunale il 12 ottobre 2018 con la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori. Attivato il procedimento di esproprio che riguarda una porzione di 631 metri quadrati all’interno del quartiere di San Giuseppe. L’area passa dalla destinazione urbanistica di zona B (residenziale di completamento) a zona F (attrezzature ed impianti di interesse generale-strade). La stima per l’esproprio è stata da comune fissata a 25.340 euro pari ad 40,16 euro al metri quadrati.