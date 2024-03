Vino ed export, al via un master

Al via la sesta edizione del Master di primo livello in Wine Export Management, organizzato dall’università di Camerino per formare professionisti esperti nel marketing e nel wine business. "Il Comune di Matelica è molto grato all’università di Camerino per queste collaborazioni – ha dichiarato il vicesindaco Denis Cingolani durante la conferenza di presentazione del Master -: questo progetto è iniziato nel 2015 con l’impegno dell’allora assessore Roberto Potentini, che ringrazio personalmente, ed è stato portato avanti fino all’attuale sesta edizione. Esso è di particolare importanza per Matelica, tanto che quest’anno ci siamo rivolti alla Regione Marche affinchè mandasse un contributo alla realizzazione del Master, fondamentale per la formazione di professionisti che operano nel mondo del vino come commerciali ed export manager". Presente alla conferenza il magnifico rettore Unicam, Graziano Leoni: "Questo Master si pone in filiera con i corsi tradizionali Unicam di scienze gastronomiche e giurisprudenza – ha spiegato Leoni -, tuttavia i contenuti del master spaziano a 360° trattando di attualità e territorialità, e la nostra università fa proprio della territorialità e dell’affiancamento alle amministrazioni locali per valorizzare il patrimonio culturale locale una delle sue principali missioni". Il prof. Luca Petrelli, giurista e direttore del master, ha poi preso la parola: "Oggi più che mai un professionista che intende operare nel settore del vino è tenuto ad approfondire un percorso formativo fatto di competenze giuridiche, di marketing, di analisi sensoriale e della comunicazione – ha dichiarato Petrelli -: egli deve avere una corretta sensibilità nei confronti delle tecniche colturali tradizionali senza però chiudersi alle innovazioni tecnologiche, necessarie per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici. Tutto questo per sviluppare una serie di abilità necessarie per confrontarsi con i nuovi mercati e per soddisfare le attese e le aspettative dei consumatori. Fino ad oggi - conclude Petrelli - abbiamo formato circa 100 professionisti, che entro un anno dal conseguimento del Master hanno trovato occupazione in aziende agro-alimentari e vitivinicole".

Presente alla conferenza il consigliere regionale Enzo Marinelli: "Saper valorizzare eccellenze come il Verdicchio è fondamentale – ha spiegato Marinelli -, ma è saperlo vendere che fa la differenza. Unicam ci aiuta e la Regione non può che supportare l’iniziativa, credendo nei territori e nelle nostre eccellenze". A conclusione dell’incontro l’intervento di Gianni Sagratini, docente Unicam di Scienze Gastronomiche: "La mia presenza testimonia la buona filiera Unicam – ha detto Sagratini -: Matelica per noi è un punto di riferimento".

Alessio Botticelli