"Visioni d’inclusione, prospettive d’impresa". Convegno de Il Faro

Successo per il convegno "Visioni d’inclusione, prospettive d’impresa", organizzato dalla cooperativa sociale Il Faro per far emergere le opportunità nascoste e per creare cultura ed educazione aziendale, in collaborazione con Confartigianato. L’iniziativa è riuscita a incrociare i bisogni aziendali con la necessità di trovare un’occupazione per le categorie fragili. Presenti all’appuntamento anche il vicesindaco Francesca D’Alessandro; Kadia Fidani, vicepresidente del Movimento donne impresa di Confartigianato; Marcello Naldini, presidente della cooperativa Il Faro; Anna Maria Celi, responsabile Risorse umane Confartigianato – Imprese e Roberta Perini, responsabile Risorse umane della Cooperativa Il Faro.