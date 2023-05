I finalisti del Premio Strega sfilano al cinema Italia di Macerata

Macerata, 8 maggio 2023 – “Siamo soddisfatti della sala piena per ascoltare gli interventi dei finalisti del Premio Strega, una dozzina di assoluto valore". Tira le somme Giorgio Pietrani, direttore artistico del festival Macerata Racconta, su un appuntamento al cinema Italia, in cui gli scrittori hanno accompagnato il pubblico a immergersi nelle pagine dei libri finalisti del prestigioso premio, a catturarli con i loro interventi, a fare scattare la molla dell’interesse e alla fine tanti sono usciti dopo avere acquistato uno o più volumi. Al termine dell’incontro gli autori hanno firmato le copie e scambiato due parole con i lettori. La giornalista e scrittrice Loredana Lipperini, amata voce di Fahrenheit su Radio3, ha introdotto e dialogato con maestria con i finalisti. Concorrono per il premio Silvia Ballestra con "La Sibilla. Vita di Joyce Lussu", Maria Grazia Calandrone con "Dove non mi hai portata", Andrea Canobbio con "La traversata notturna", Gian Marco Griffi con "Ferrovie del Messico", Vincenzo Latronico con "Le perfezioni", Romana Petri con "Rubare la notte", Rosella Postorino con "Mi limitavo ad amare te", Igiaba Scego con "Cassandra a Mogadiscio", Andrea Tarabbia con "Il continente bianco", Maddalena Vaglio Tanet con "Tornare dal bosco", Carmen Verde con "Una minima infelicità" e Loretta Santini della casa editrice Elliot rappresenta Ada D’Adamo, scomparsa a fine marzo, che ha scritto "Come d’aria".

"Questi incontri – spiega Stefano Petrocchi, direttore dello Strega – sono uno scambio vitale tra chi scrive e chi ama la lettura; ecco perché sono momenti indispensabili per entrambi". Per il terzo anno i finalisti del Premio Strega hanno incantato il pubblico maceratese. "Grazie agli interventi degli scrittori – aggiunge Petrocchi – il pubblico è stato meravigliato dalla ricchezza delle storie raccontate.

La platea è stata molto attenta e partecipe a quanto è stato detto sul palcoscenico".

Continua con successo il rapporto tra lo Strega, la Fondazione Bellonci e Macerata Racconta. "Loredana Lipperini – spiega Petrocchi – ci ha parlato di questo festival mettendoci in contatto con Pietrani, così abbiamo inserito anche Macerata nello Strega tour". Tra i finalisti c’è pure Ballestra che ha un profondo legame con Macerata. "Qui – ricorda la scrittrice – mi sono laureata in Lingue. Conosco molto bene il Festival Macerata Racconta e torno sempre con molto piacere perché la città mi piace, la trovo molto viva sul piano culturale, ricca di case editrici e c’è un cospicuo numero di lettori forti".