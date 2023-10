Sagre ed eventi a ottobre 2023: nelle Marche tantissimi appuntamenti

Ancona, 1 ottobre 2023 – Scricchiolano sotto le scarpe le prime foglie rosse cadute, il sole è ancora caldo, ma l’aria è più fresca. Ci si organizza per le ultime scampagnate con gli amici, mentre l’uva ormai matura è pronta per il vino novello. In questa atmosfera un po' nostalgica la tavola si arricchisce dei prodotti del generoso autunno: saporiti funghi da abbinare a un buon piatto di tagliatelle e vino rosso, fichi rossi e verdi, le castagne. A celebrare i frutti della nuova stagione, nelle Marche, saranno tantissimi le sagre e gli eventi da non perdere nel mese di ottobre; una scusa non solo per assaporare i sapori autunnali tipici, ma anche per visitare gli splendidi borghi marchigiani.

Sagra della castagna a Pievebovigliana - Valfornace (Mc)

Domenica 8 ottobre 2023, Pievebovigliana ospiterà la sagra della castagna, con mercatini e stand di prodotti tipici e dell'artigianato, spettacoli, animazione e prodotti gastronomici.

Antichi sapori e ricchezze del borgo a Cessapalombo (MC)

Un’occasione per riscoprire le tradizioni dei Monti Sibillini e degustare le specialità locali sarà l’evento che si terrà a Cessapalombo l’8, 14 e 15 ottobre. Non solo cibo: all’evento sarà possibile assistere alla pigiatura dell’uva, alla realizzazione del formaggio, vedere carri trainati da mucche e riscoprire tradizioni e antichi mestieri. Un evento da non perdere anche per i più piccoli.

Festa del miele e dei prodotti autunnali a Belforte dell’Isauro (PU)

Dolci, pane e miele, sapori antichi e moderni saranno i protagonisti di questo evento che si terrà dal 6 all’8 ottobre 2023. Nelle "honeynights" potrete ballare e divertirvi al ritmo della dolcezza.

Leguminaria ad Appignano di Macerata (MC)

Il 13, 14 e 15 ottobre, per il 21° anno torna la manifestazione culturale ed enogastronomica Leguminaria, dove si potranno degustare i pasti serviti nelle classiche locande del centro storico dai figuranti abbigliati in costume tradizionale.

Festa del Vì De Visciola a San Paolo di Jesi (AN)

Si terrà dal 12 al 15 ottobre a San Paolo di Jesi l’eventi dedicato al vino di visciole, una dolce bevanda alcolica a base di visciole, un particolare tipo di ciliegia, simile nel colore all’amarena che cresce spontaneamente nei terreni collinari. Protagonisti della festa: musica, comicità e tanto vino.

Festa d’Autunno ad Acquasanta Terme (AP)

Sabato 14 e 15 ottobre 2023 torna con la sua 52° edizione la Festa d’Autunno ad Acquasanta Terme (AP) con protagonisti i prodotti tipici della montagna: castagne, funghi, tartufi e formaggio, stand, musica e folklore.

Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola (PU)

Domenica 1, 8 e 15 ottobre torna, con la sua 26°edizione, la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Pergole. In questa cittadina del pesarese, uno dei borghi slow food più belli di Italia, il profumo del pregiatissimo tartufo inebrierà le vie della cittadina. Novità sarà la presenza in Piazza Garibaldi della “casa del Tartufo” e del Salone del Gusto con il “Pergola Truffle Show” ed un’area allestita a bosco con piante tartufigene, in cui simulare la cerca e la cavatura del tartufo con rilascio patentino cercatori ai bambini.