Sboccia la mostra dei fiori. Cinque giorni di profumi

Anche quest’anno torna la “Mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali” con la 69ª edizione che, come l’anno scorso, vedrà fiorire viale della Repubblica. Un’edizione più lunga del solito, dal 4 all’8 ottobre 2023, cinque giorni dove i protagonisti sono i 18 espositori di cui 2 produttori di terrecotte, 3 apicoltori e 12 florovivaisti. "Un’edizione nuova, che vede tornare anche quest’anno in Piazzale della Libertà anche il mercatino degli hobbisti nel week end che ogni anno riscontra grande successo, la festa dei fiori è un evento di tradizione molto importante da portare avanti per la nostra città, anche per sensibilizzare tutti noi sull’importanza del verde e sulla sostenibilità ambientale", spiega Francesca Frenquellucci assessore all’Innovazione e alla Partecipazione.

Non solo fiori ma anche musica per questa edizione: sabato 7 ottobre dalle ore 17 in poi il viale fiorito sarà accompagnato dalla musica del saxsofonista di fama internazionale Daniele Mancini che passerà tra i vari punti vendita animando la fiera. Una vera e propria “festa” per Pesaro ma anche un’occasione importante per tutte le attività legate al settore.

"Possiamo definire questa iniziativa come un’occasione per scendere in città anche per le aziende che sono localizzate nei dintorni di Pesaro. Il “Re” indiscusso è il ciclamino ma ci saranno tante altre varietà di piante e fiori come graminacee di ogni colore, eriche, anemoni e tanto altro – sottolinea Beatrice del Giardino di S. Maria - un anno più duro del solito per questo settore toccato anche da una crisi economica ma il fatto sorprendente è che le persone non hanno smesso di comprare piante ma anzi hanno voluto circondarsi ancora di più di verde e questo è importante".

Per la nostra città si tratta di un inizio di ottobre variopinto che vede riempire queste cinque giornate dalle ore 8:00 alle 20:00, con il sabato che si spinge fino alle 22:00.

Tra gli espositori: Berti Fabrizio di Deruta, Terrecotte Pandolfi s.r.l, apicoltura Gabannini, apicoltura Lucchetti, apicoltura Pulisca, il pianeta dei fiori, Garden Plan, Floral designer Florio, Azienda agricola Godano, Magia di luce, Azienda florovivaistica Stradella, Piersanti Umberto, Azienda agricola Montevecchio, Evergreen, Giardino di S.Maria e Diego De Marco con la partecipazione anche dell’istituto Tecnico Cecchi.

Ilenia Baldantoni