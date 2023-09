Sagre settembre 2023 nelle Marche: viaggio tra le specialità enogastronomiche

Ancona, 1 settembre 2023 – Settembre, andiamo. È tempo di migrare. Così scrive D’Annunzio all’avvicinarsi della nuova stagione: in questo mese l’uva imbrunisce ai raggi di un sole più languido e gli ulivi sono carichi di frutti; in montagna le ceste si riempiono di dolci mele rosa, succose more, castagne e funghi cresciuti alla luce della fertile luna settembrina.

I paesi delle Marche accolgono in maniera propizia i primi soffi d’autunno e si preparano a celebrare in tavola tutte le prelibatezze culinarie della tradizione e del territorio, innaffiate dai prestigiosi vini regionali. Allora andiamo nelle Marche alla ricerca delle sagre più caratteristiche di questo settembre 2023, dove sarà possibile assaggiare le autentiche specialità della regione in un’atmosfera folcloristica e suggestiva.

Sagra del Crostolo-Urbania (PU)

Da venerdì 1° settembre a domenica 3 settembre sarà possibile girare tra le vie di Urbania e assaggiare il tipico Crostolo. Per chi non lo conoscesse, il Crostolo è una sorta di “antica piadina” arricchita con le uova e tutelata dal marchio di denominazione de.co. . Questo prodotto tipico si può arricchire con tante specialità del luogo: dall’ asciotta d'Urbino DOP al Prosciutto Crudo di Carpegna Dop. La sagra, giunta alla sua 13° edizione, propone stand gastronomici, laboratori e attività per bambini, mercatini e il concorso di cucina “CrostolChef” tra le ProLoco delle Marche

Sagra Nazionale del Polentone alla Carbonara e Festival dei Brutti-Piobbico (PU)

Il 9 e 10 Settembre 2023 si terrà a Piobbico la Sagra Nazionale del Polentone alla Carbonara e Festival dei Brutti. La sagra affonda le sue radici nel passato, al tempo in cui i carbonai salivano in montagna per tagliare la legna per il carbone. Poiché i carbonai trascorrevano diverse settimane sui monti, il loro pasto principale era proprio il polentone. Il Festival dei Brutti trae invece il suo nome dal Club dei Brutti che aveva il compito di trovare marito alle giovani piobbichesi, costrette ad accontentarsi. Se decidete di partecipare a questa splendida manifestazione, fate attenzione a non trovare uno sposo brutto!

Sagra della Polenta alla Carbonara-Tavoleto (PU)

Il 16 e 17 Settembre si terrà la Sagra della Polenta alla Carbonara di Tavoleto nelle suggestive terre del Montefeltro. L’evento prevede stand gastronomici, intrattenimento e musica live, nonché lo storico Palio della Gallina alle 17:00 di domenica 17 Settembre, un evento goliardico bellissimo anche per i più piccini.

In bocca al Luppolo- Ancona

Dal 8 al 10 settembre si terrà ad Ancona il festival delle Birre Artigianali e Agricole, 3 giorni di divertimento, birra e musica. Un evento imperdibile per gli amanti della birra, in cui sarà possibile degustare ottime birre regionali e interregionali e squisiti hamburger.

Sagra della Polenta- Santa Maria in Selva di Treia (MC)

Il 16-17 e il 23-24 Settembre si terra a Santa Maria in Selva la attesissima Sagra della Polenta, nella sua 47° edizione. L’evento prevede tornei di briscola e burraco e tanta musica. Una sagra per tutti: da 0 a 99 anni.

Festa del Ciauscolo e del salame spalmabile-Sarnano (MC)

La Festa del Ciauscolo e del salame spalmabile si terrà a Sarnano sabato 9 e domenica 10 settembre 2023. Due giorni all’insegna dell’eccellenza gastronomica del territorio con degustazioni dei migliori produttori di norcineria, questo evento è organizzato da La Ricreazione con il patrocinio del Comune di Sarnano e il sostegno di Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo e fa parte del circuito Gran Tour delle Marche di Tipicità.

Sagra del Salmone affumicato-Monteleone di Fermo (FM)

Dal 31 agosto al 3 settembre si terrà a Monteleone di Fermo la Sagra del Salmone Affumicato. Giampaolo Verducci, anfitrione del salmone di Monteleone, dopo 20 anni di esperienza vissuta in Finlandia ed Estonia, sceglie di tornare nel suo paese ed importare la cultura del sistema di conservazione e cottura più popolare nei paesi dove ha soggiornato. È possibile prenotare tavoli all’aperto o nei locali (info & prenotazioni Tel.(whatsapp) 377 41 79 575 e degustare bruschette, gnocchi e marchigianelle condite con questa prelibatezza.

Sagra dello Stoccafisso-Spinetoli (AP)

La Sagra dello Stoccafisso di Spinetoli si terrà dal 6 al 10 settembre. Oltre allo stoccafisso, in questa 47°edizione, ci saranno tante altre specialità, quali carni alla brace e fritti. Sabato 9 2023 inoltre si terrà in Piazza Leopardi la Festa dell’Uva in cui si potrà ammirare la folcloristica sfilata dei carri allegorici dell’uva. Protagonisti induscussi saranno: stoccafisso, vino e saltarello.