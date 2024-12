Capodanno in piazza nelle Marche: tutti gli appuntamenti

Ancona, 29 dicembre 2024 - Che fai a Capodanno? È la domanda più gettonata di questo periodo. Niente panico. Le Marche offrono appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età, in ogni provincia: non serve prenotare, sono eventi liberi e gratuiti.

Si tratta delle feste in piazza nella notte di San Silvestro, a cavallo tra il 31 dicembre e il primo gennaio.

Concerti, dj set, piazze che si trasformano in discoteche, special guest, attività per bambini e spettacoli saranno gli ingredienti per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025. Il countdown è iniziato.

