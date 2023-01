Covid Marche, bollettino dal 6 al 12 gennaio 2023: crollano i contagi, ma 15 morti

Ancona, 13 gennaio 2023 – I dati nazionali dimostrano che il Covid è in calo, ma non bisogna abbassare la guardia. Questa settimana dal 6 al 12 gennaio nelle Marche si sono registrati 1.969 casi di positività, 1.181 in meno rispetto ai 3.850 della settimana precedente, su oltre 7.000 temponi analizzati. Un crollo dei casi, dunque, ma che si lega anche ad un minor numero di test eseguiti. Scende anche il tasso di incidenza è di 130,92 su 100.000 abitanti.

I 1.969 casi in regione sono così distribuiti nel territorio: Ancona (545); Ascoli Piceno (310); Fermo (235); Macerata (452); Pesaro e Urbino (335); fuori regione 92.

Ricoveri e terapie intensive

Sono invece 39 in meno i ricoveri legati al Covid negli ospedali marchigiani: da 158 passano a 119, di cui tre in terapia intensiva, quattro in semi intensiva, 112 in reparti non intensivi, oltre a 16 persone in osservazione nei pronto soccorso. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 4.779 di cui 17 con sintomi.

Morti per Covid nelle Marche

In 7 giorni ci sono stati però 15 morti per Covid, di cui tre nelle ultime 24 ore. Il totale da inizio pandemia passa da 4.315 a 4.330.

Dati Covid in calo in Italia

Tutti in calo i principali indicatori dell'epidemia di Covid in Italia. Secondo il bollettino settimanale del ministero della Salute, relativo alla settimana 6-12 gennaio, sono 84.076 nuovi casi positivi nel Paese con una variazione di -38,2% rispetto alla settimana precedente (135.990). I deceduti a livello nazionale sono 576, -25,7% rispetto alla settimana precedente (775). In tutto, sono stati eseguiti 767.718 tamponi, con una variazione di -10,3% rispetto alla settimana precedente (855.823), ma il tasso di positività risulta comunque in calo, all'11,0% con una variazione di -4,9% rispetto alla settimana precedente (15,9%).