Covid variante cinese. "Nuova ondata? Niente panico"

Ravenna, 5 gennaio 2022 – La società britannica di analisi medica Airfinity scruta la verità dei numeri ed emette un verdetto da terrore: saranno 11mila i decessi quotidiani in Cina per il Covid che torna a mostrare i denti, prevedendo un’ondata di 1,7 milioni di morti nel solo Paese del dragone proprio mentre cadono le limitazioni all’espatrio. Tutto è iniziato da lì e da lì ritorna? Professor Vittorio Sambri, microbiologo, responsabile del laboratorio unico di analisi dell’Ausl Romagna a Pievesestina (Forlì–Cesena), la Cina non ci sta a passare per untore del mondo ma quanto è legittimamente preoccupante il prevedibile dilagare di una nuova ondata proveniente da quel Paese? "Dal mio punto di vista per nulla. La variante BF.7, che viene considerata la causa che ha messo in ginocchio Shanghai, ma è una notizia da prendere con le molle poiché la Cina comunica solo quello che vuole farci sapere, in Romagna ce l’abbiamo da quasi due mesi. Stando ai dati del 30 dicembre è presente nel 10 per cento dei tamponi sequenziati". Dunque i cinesi non c’entrano? "No, BF.7 è spuntata per conto suo, prima che esplodesse il nuovo allarme cinese". Quanto è certo che sia quella la variante che espatria dalla Cina? "Eh… come facciamo a...