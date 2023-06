Temporali sulle Marche, si prolunga l'allerta meteo gialla. Bomba d’acqua a Fano

Ancona, 5 giugno 2023 - Piogge torrenziali e allagamenti sono in corso in tutte le Marche. E un ulteriore prolungamento dell’allerta gialla per temporali già annunciata per oggi è prevista anche per domani martedì 6 giugno: sempre su tutta la Regione. In questo momento la viabilità a Fano (Pesaro e Urbino) è spaccata in due, con la nazionale adriatica sud (nel tratto di via Pisacane) completamente allagata e impraticabile, così come la stazione ferroviaria in cui è impossibile raggiungere i binari a causa del mezzo metro d'acqua che ha invaso il sottopasso di collegamento. Ma anche nei quartieri di Vallato e Lido è impossibile percorrere i sottopassi stradali, invasi dall'acqua, nonostante i recenti lavori.

Temporali violenti sulle Marche, bomba d'acqua a Fano (foto Petrelli)

Allerta meteo gialla per il giugno nelle Marche

Intanto alle 13:15 di oggi, la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale delle Marche, sulla base del Bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica emesso in mattinata dal Centro Funzionale Regionale, ha diramato un nuovo messaggio di allertamento che prolunga ulteriormente l’allerta di livello giallo per temporali attualmente in corso su tutte le Zone di allertamento, fino alle 24:00 di domani. Il Bollettino meteo emesso in mattinata dal Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile Regionale delle Marche per la giornata di domani prevede rovesci o temporali sparsi tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane, localmente anche di forte intensità.

I fenomeni potranno risultare più probabili nel settore montano e collinare della regione.

