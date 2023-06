Bomba d'acqua a Fano, in via Pisacane si transita con il gommone

Fano (Pesaro e Urbino) 5 giugno 2023 - Piogge torrenziali, allagamenti, strade chiuse ed ilarità sul web. Così Fano ha reagito alla forte perturbazione che l’ha colpita poche ore fa. Erano da poco passate le 14.30 quando sulla città della Fortuna si è abbattuta una bomba d’acqua che ha creato gravi disagi, dividendo in due la viabilità cittadina. Ora lentamente la situazione sta tornando alla normalità, con alcune strade parzialmente riaperte.

Temporali violenti sulle Marche, si prolunga l’allerta gialla

Il titolare di FanoGomme naviga via Pisacane

Le criticità più gravi che la Polizia Locale ha dovuto affrontare con gli uomini e le donne della Protezione civile, si sono registrate lungo la nazionale adriatica sud (nel tratto di via Pisacane) completamente allagata e impraticabile, così come la stazione ferroviaria in cui è ancora impossibile raggiungere i binari a causa del mezzo metro d'acqua che ha invaso il sottopasso di collegamento. Ma anche nei quartieri di Vallato e Lido è impossibile percorrere i sottopassi stradali, invasi dall'acqua, nonostante i recenti lavori. “Li avevamo prontamente chiusi - il commento del vice sindaco Fanesi, che alle prime avvisaglie ha immediatamente attivato il Coc - ma qualcuno ci è passato ugualmente e così siamo dovuti intervenire per tirare fuori un paio di auto in panne”.

Nel frattempo critica la situazione in via Fragheto e viale XII settembre, dove gli agenti della Polizia Locale hanno bloccato il traffico deviandolo perché via Pisacane appariva come un fiume, tanto che il titolare di Fanogomme (i cui locali sono finiti sott’acqua) si è divertito a calare in strada un gommone con cui ha navigato la nazionale, tra l’ilarità dei colleghi.

Poco più a nord, una voragine si è aperta sulla strada, all’intersezione tra via Pisacane e via Veneto, proprio all’altezza della nuova rotatoria. Erano le 17 quando è stata parzialmente riaperta via Cavallotti. “La situazione sta migliorando ora - ha proseguito Fanesi - ma anche in centro ci sono strade ancora difficilmente percorribili. L’Arzilla e il Rio Crinaccio sono costantemente monitorati ma non si rilevano criticità. A Fano sud pare che non ci siano invece stati disagi”.

Sempre in via Pisacane già segnalati al Coc un paio di scantinati allagati mentre in campagna si sono registrati piccoli smottamenti e frane.