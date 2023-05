Allerta meteo rossa 14 maggio in Emilia Romagna per piene dei fiumi

Bologna, 13 maggio 2023 – Non dà tregua il maltempo all’Emilia Romagna. Dopo le alluvioni che hanno martoriato la nostra regione nelle ultime due settimane e la visita del ministro Musumeci nel Bolognese, nell’Imolese e in Romagna, ecco per la giornata di domani, domenica 14 maggio, l’ennesima allerta meteo. Ma a differenza dell’arancione dei giorni scorsi (e di oggi), stavolta il bollettino emanato da Arpae e dalla Protezione Civile è di colore rosso. E nello specifico si tratta di un’allerta rossa per piene dei fiumi dalla mezzanotte del 14 maggio alla mezzanotte del 15 maggio. L'allerta è per criticità idraulica nella pianura e collina bolognese e nella bassa collina e pianura romagnola. Allerta invece arancione per criticità idraulica e idrogeologica nella montagna e collina romagnola, idraulica sulla costa romagnola e pianura ferrarese.

Allerta rossa, arancione e gialla per domenica 14 maggio

Entrando più nel dettaglio, in realtà domenica 14 maggio, sono previste tre allerte: una rossa, una arancione e una gialla. L’allerta rossa riguarda le piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. L’allerta arancione invece è per le piene dei fiumi per le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per frane e piene dei corsi minori per le province di Bologna, RAvenna, Forlì-Cesena e Rimini. Infine, l’allerta gialla riguarda le piene dei fiumi per le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara; le frane e le piene dei corsi minori per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; i temporali per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

"Sistema perturbato con precipitazioni diffuse”

“Dalle prime ore di domenica 14 maggio – si legge nel bollettino di Arpae – un sistema perturbato porterà precipitazioni diffuse a tratti moderate su tutta la regione. I fenomeni, che potranno assumere anche carattere temporalesco, saranno in progressiva attenuazione dal pomeriggio-sera. Si prevedono allagamenti localizzati e nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici sui corsi d'acqua, che nei bacini collinari del settore centro-orientale della regione, interessati da notevole saturazione dei suoli e da code di piena ancora in atto nei tratti vallivi, potrebbero raggiungere le aree golenali con interessamento degli argini. La criticità idraulica rossa sulle zone centro-orientali della regione e arancione sulla pianura ferrarese sono legate alle numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio. Saranno possibili inoltre localizzati fenomeni franosi e ruscellamenti su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, più diffusi nel settore centro orientale della Regione, anche a seguito delle estese e intense precipitazioni dei giorni precedenti”.