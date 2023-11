Aurora boreale oggi, il governatore Bonaccini posta le foto: “Vista poco fa anche a Porto Garibaldi”

Ferrara, 5 novembre 2023 – “Ecco l’incredibile aurora boreale vista poco fa anche a Porto Garibaldi nella provincia di Ferrara”.

Le foto dell'aurora boreale a Porto Garibaldi (Ferrara) postate da Emilia Romagna meteo e rilanciate dal governatore Stefano Bonaccini sui suoi profili social

Le foto hanno dell’incredibile fenomeno ma è lo stesso presidente della regione Emilia Romagna a postarle sui suoi profili social. E la notizia dell’incredibile fenomeno atmosferico che sarebbe stato visto in tutta Italia e in Europa fino alla Romania ha fatto in pochi minuti il giro del web.

Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri: “Magnifica”

Anche il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha postato una foto di Micol Faccioli dell’aurora boreale sul suo profilo Facebook. “Oggi la rarissima aurora boreale – scrive – è stata avvistata anche da #Ferrara. Magnifica!”

Foto, post e commenti anche da Veneto e Marche

Foto, post e commenti, potentissime quanto spettacolari le aurore boreali stanno dipingendo il cielo del Centro-Nord Europa ma non solo e dalle 18 lo spettacolo è stato, a leggere i commenti che si sommano online, persino fin tutto il Centro nord Italia.Un evento rarissimo a queste latitudini, davvero eccezionale.

Molte segnalazioni anche dal Veneto e tante le foto delle webcam di Alleghe e del Trentino ripostate in rete. “Questa sera -scrivono dal profilo Meteo in Veneto – vogliamo condividere con voi un evento astronomico eccezionale, in atto in questi momenti sulle nostre Alpi: una fantastica Aurora Boreale. Dopo un episodio simile la scorsa primavera, stasera l'aurora boreale, di colore rosso, è apparsa nuovamente, proprio in questi istanti, sui cieli delle nostre Alpi. Visibile anche, pensate, da Cima Grappa; giungono segnalazioni anche dalla nostra pianura, anche se probabilmente molto molto debole”.

Non solo maltempo quindi: sull'Italia è arrivata inattesa anche l'aurora boreale, fenomeno estremamente raro alle nostre latitudini. Avvistamenti sono stati segnalati anche in Austria, Romania e Slovenia, come documentano le immagini delle webcam dei siti meteo e quelle postate da tanti utenti dei social.

Fenomeno analogo il 25 settembre

L'aurora boreale era stata visibile in Italia già il 25 settembre quando aveva tinto di rosso i cieli di Lombardia e Alto Adige. L’aurora polare, che nell'emisfero settentrionale della Terra prende il nome di aurora boreale, è un fenomeno ottico per il quale si possono ammirare nell'atmosfera delle bande (archi aurorali) in movimento di colore rosso, verde e azzurro, frutto dell'incontro fra particelle portate dai venti solari e l'atmosfera. Per la conformazione della Terra sono solitamente visibili per lo più nei Paesi scandinavi e in Islanda.