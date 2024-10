Maltempo oggi in Emilia Romagna, evacuazioni revocate: ecco dove. Fiumi, Panaro sotto osservazione. Diretta

09:06

Evacuazione revocata a San Lazzaro: le vie interessate

Nello specifico l’ordinanza di revoca dell'evacuazione a San Lazzaro di Savena si riferisce alle seguenti strade: Ponticella (Via San Ruffillo, Via Belvedere, Via del Rio, Via Edera, Via Benassi, Via dei Gelsi, Via Brizzi, Via del Bosco, Via del Colle); via F.lli Canova; via Minarini; via Fornace; via Ca’ Ricchi; via Bertelli; via Kennedy; via Paolo Poggi; via Mezzini; via Zucchi (n. civici dispari); via Castiglia (n. civico 4); Castel de Britti (tutte le vie); Villaggio Martino Martiri di Pizzocalvo (tutte le vie); Loc. Pontebuco (tutte le vie compreso tratto via Bellaria); Farneto (tutte le vie, l'ordine di evacuazione riguardava anche i primi piani); Trappolone (via Nazionale Toscana); Mura San Carlo (via del Seminario); Idice (via del Fiume tutti i civici); Idice (via Ca' Bassa tutti i civici); Idice (via Emilia da n. civico 371 a 373 tutte le lettere direttamente prospicenti il fiume); Idice (via Emilia n. civico 424 tutte le lettere); Pizzocalvo (tutte le vie, comprese via Molino Grande, via Pedagna, via Fonde' da incrocio via Palazzetti a n. civico 24 e via Andreoli).