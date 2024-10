Temporali in arrivo, estesa l’allerta arancione in Emilia Romagna: le previsioni meteo

Bologna, 25 ottobre 2024 – E’ di nuovo allerta meteo arancione. Prevista ancora pioggia, con temporali e rovesci per la giornata di sabato 26 ottobre. Prosegue dunque l’incubo maltempo per Bologna e la regione Emilia Romagna, dopo l’alluvione che ha colpito il capoluogo, parte dell’Emilia e della Romagna qualche giorno fa. Inoltre il maltempo ha provocato la chiusura delle scuole oggi a Bologna e provincia oltre all’attuale caso del possibile cambio di programma per la gara di campionato di serie A Bologna-Milan, che si dovrebbe svolgere domani.

Allerta meteo arancione per criticità idraulica, idrogeologica e temporali nella giornata di sabato 26 ottobre

Allerta arancione e gialla: ecco dove

L’allerta arancione è prevista per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna; per temporali nelle province di Piac enza e Parma.

L'allerta gialla per piene dei fiumi è invece localizzata nelle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena.

Arpae: “Temporali intensi e persistenti”

Arpae ha diramato un bollettino di allerta arancione (che segue l’allerta di ieri, sempre arancione) per la giornata di sabato 26 ottobre in cui “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di rovesci o temporali, in particolare tra la notte e le prime ore del mattino, che potrebbero risultare intensi e persistenti sul settore occidentale, sia sui rilievi che su parte della pianura, nonché sugli adiacenti rilievi centro-occidentali. Le precipitazioni genereranno nuovi incrementi sui corsi d'acqua ed in particolare sui bacini centro occidentali, dove i livelli idrometrici potranno superare la soglia 2”.

Pioggia e nuovo allarme per il livello dei fiumi, dunque. ma non solo, perché “nel settore montano centro-occidentale saranno possibili fenomeni franosi”, e appunto “ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore. Nei restanti settori collinari e montani i fenomeni saranno più localizzati e conseguenti alla vulnerabilità dei versanti a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti. La criticità idraulica sulle pianure centro-orientali rivierasche di Po è riferita al transito della piena, in attenuazione, con livelli ancora superiori alle soglie 2 nei rami deltizi”.

Previsioni meteo sabato 26 ottobre

Secondo le previsioni Arpae “nella prima parte della giornata” di sabato 26 ottobre sarà “molto nuvoloso o coperto con precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco sul settore centro-occidentale della regione, dove i fenomeni interesseranno maggiormente i rilievi montani del settore occidentale. Precipitazioni poco significative sul restante territorio. Nella seconda parte della giornata tendenza a forte attenuazione dei fenomeni che risulteranno a carattere di rovescio sparso e di breve durata”.

Previsioni meteo domenica 27 ottobre

Mentre nella prima parte di domenica 27 ottobre sono previste “isolate piogge a carattere di rovescio”. Mentre “nella seconda parte della giornata, lungo le aree montane e su pianura occidentale, piogge sparse anche a carattere di rovescio che localmente potranno risultare anche di forte intensità”.

Tendenza meteo da lunedì 28 a giovedì 31 ottobre

Infine, secodo gli esperti Arpae “un minimo depressionario, posizionato a ridosso della Spagna, manterrà condizioni di tempo instabile ad inizio periodo con precipitazioni più probabili sulle aree centro-occidentali della regione. Dalla giornata di martedì il progressivo aumento del campo di pressione favorirà un generale miglioramento. Temperature in lieve e progressiva flessione”.

Che tempo farà in Emilia Romagna