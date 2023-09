Previsioni meteo e caldo: "Clima ideale per il mare". Quando arriva la pioggia

Bologna, 29 settembre 2023 - "Volete andare al mare? Nessun problema, il sole ci sarà e farà anche caldo, ma il bagno sarà solo per i temerari, per quanto l'acqua sarà ancora caldina. Ovviamente la sera non dimenticatevi la felpa". Massimo Galletti, in arte MeteoMax, meteorologo per passione e star meteo dei social bolognesi, non ha dubbi su che clima ci attende in questo fine settimana. Anzi, MeteoMax è sicuro: "La situazione attuale perdurerà per quasi tutta la prossima settimana".

Galletti, andiamo con ordine, cosa ci dobbiamo attendere per questo fine settimana? "Questo fine settimana saremo ancora sotto l’influenza dell’anticiclone nordafricano che durante tutta l’estate ci ha regalato temperature molto alte. Ora queste sono sicuramente più basse, ma comunque sopra la media del periodo. I 28 gradi raramente si sono visti a fine settembre. Sul bolognese, quindi, si toccheranno i 29 gradi, ma nei centri urbani si potranno registrare temperature più alte anche di 2 gradi. Insomma, il tempo è ideale per andare al mare, anche se lì, complice la brezza marina, di gradi ce ne saranno un bel po' di meno, quindi la sera non va dimenticata la felpa".

Un caldo insolito visto il periodo. "Stiamo vivendo un po' in un mondo al rovescio, dove al nord c'è siccità e al sud c'è il sole. Posso dire che il caldo attuale andrà avanti, perché l'anticiclone non mollerà la presa per quasi tutta la prossima settimana, bloccando le perturbazioni atlantiche che normalmente dovrebbero portare le piogge autunnali, che ormai non conosciamo più. Un calo delle temperature potrebbe esserci tra martedì e mercoledì, ma non ce ne accorgeremo nemmeno".

Possiamo azzardare dicendo che il passaggio tra le stagioni si sta spostando in avanti? "Settembre ultimamente non rappresenta più l’ingresso dell’autunno, ma la fine dell’estate. Le stagioni si sono spostate più avanti di almeno un mesetto".

Quanto ci sarà da aspettare per vedere un po' di pioggia? "Per la pioggia bisognerà aspettare almeno una decina di giorni, poi attendiamo anche di vedere che effetto farà questa depressione che sta arrivando dal Nord America e si sta dirigendo verso l’Europa, anche se non sembra riesca a sfondare il muro anticiclonico. Quindi è presto per parlarne, almeno fino alla fine della prossima settimana".

Un'attesa così lunga per la pioggia può portare a fenomeni intensi? "Le temperature di ora non sono quelle dell’estate, ma più basse, quindi c’è meno energia in gioco. Un problema potrebbe essere la temperatura del mare, se dovesse essere superiore alla media. Resto dell'idea, però, che non bisogna terrorizzare le persone con previsioni così a lungo termine, quindi potrebbe tranquillamente arrivare una perturbazione autunnale con piogge diffuse, normali per il periodo".