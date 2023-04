Previsioni meteo 1 maggio Emilia Romagna: piogge e temporali, dove e quando

Bologna, 30 aprile 2023 – Primo Maggio bagnato in Emilia Romagna, secondo le previsioni meteo della Protezione civile. Niente allerta, ma pioggie e precipitazioni riguarderanno quasi tutta la regione. A partire dalla mattinata. Pare proprio che le scampagnate dovranno ancora aspettare. Almeno per il momento.

Le precipitazioni si intensificheranno poi nella seconda parte della giornata, localmente a carattere di rovescio o temporale. Nelle zone montane/collinari non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili e locali innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore.

Meteo del 1 maggio

Il cielo emilianoromagnolo sarà molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse, inizialmente deboli nella mattina ma in intensificazione durante la giornata. Le precipitazioni potranno assumere anche carattere di rovescio e risulteranno più intense sui rilievi e fascia pedecollinare del settore centro-orientale della regione nella sera.

Temperature minime senza variazioni significative con valori attorno a 11/12 gradi. Massime in generale flessione con valori attorno a 15/16 gradi. Venti deboli-moderati in prevalenza orientali o nord-orientali, in intensificazione lungo la costa nella seconda parte della giornata. Mare da poco mosso a mosso.

Le previsioni