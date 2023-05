Previsioni meteo maggio 2023, ancora allerta arancione in Emilia Romagna. Poi tutto cambia

Bologna, 4 maggio 2023 - Tregua dal maltempo dopo l'alluvione che ha travolto e sconvolto l'Emilia Romagna, causando anche due vittime, centinaia di evacuati (video) e importanti danni all'agricoltura (foto). Passa da rossa ad arancione l'allerta meteo in Emilia Romagna per domani, venerdì 5 maggio, per criticità idraulica e idrogeologica, in particolare in pianura e sulla collina bolognese e in Romagna. Non sono dunque previste piogge dall'Arpae sul territorio regionale. E quindi si prevede il progressivo rientro al di sotto delle soglie 2 dei livelli dell'acqua lungo tutti i tratti arginati di fiumi e torrenti del settore centro-orientale della regione interessati dalle piene. Non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili del settore collinare centro orientale. Venerdì e sabato soleggiati quindi, domenica tornano le nubi.

Il meteorologo: “Arriva il vero caldo”

Arpae Emilia Romagna: i cittadini devono consultare le allerte

Ormai gli eventi climatici estremi sono una 'normalità' e per questo i cittadini non possono sottovalutare il fatto di averci a che fare. Dunque, prima di tutto devono sapere bene cosa sta per succedere per agire di conseguenza. Bisogna fare lo 'sforzo' di tenersi informati. "Osserviamo ormai negli ultimi anni un aumento di casi estremi" e dunque, esorta Sandro Nanni, responsabile del servizio meteo di Arpae Emilia-Romagna parlando al Gr di Radio Rai 1, "le persone devono tenersi informate, devono prestare sempre attenzione alle allerte di protezione civile perchè, purtroppo, passiamo da situazioni di siccità a situazioni dove in due giorni piove un quarto di quello che piove in un anno. Si deve essere pronti a cambi così radicali e dunque ad adattarsi a queste situazioni".

Previsioni meteo venerdì 5 maggio in Emilia Romagna

Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per nubi alte e stratificate. E finalmente l'aria comincia a scaldarsi sensibilmente, avvicinandosi alle medie di stagione. Le temperature avranno valori minimi compresi tra 9 e 12 gradi, qualche grado in meno nelle aree di aperta campagna; massime comprese tra 19 e 25 gradi. Venti deboli variabili, mare poco mosso, quasi calmo in serata.

I nostri fiumi senza difesa: argini bucati dalle troppe tane

Previsioni meteo sabato 6 maggio

Sabato qualche nube in più e le temperature ancora in salita. Nuvolosità per nubi alte e stratificate con locali addensamenti sui rilievi appenninici, dove potranno verificarsi locali precipitazioni nelle ore pomeridiane. Temperature in lieve aumento, con valori minimi tra 11 e 13 gradi e massimi tra 20 e 26 gradi. Venti deboli variabili. Mare poco mosso.

Previsioni da domenica 7 maggio

Correnti atlantiche umide e instabili interesseranno la nostra regione, apportando condizioni di tempo instabile. Tra la giornata di domenica e lunedì avremo nuvolosità variabile, associata a precipitazioni sparse sotto forma di rovescio, a cui farà seguito un peggioramento più consistente da martedì sera fino a mercoledì, con precipitazioni diffuse sull'intero territorio regionale. Temperature in diminuzione.

