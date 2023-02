Previsioni meteo in Emilia Romagna: è ancora allerta per neve e piene dei fiumi. Ecco dove

Maltempo: ancora neve in Emilia Romagna

Bologna, 28 febbraio 2023 – Dopo il maltempo dei giorni precedenti, nuova allerta meteo per piene dei fiumi e neve in Emilia Romagna nella giornata di domani, mercoledì 1 marzo.

Lo spiegano gli esperti di Arpae annunciando che, “per la giornata di mercoledì 1 marzo sono previste nevicate di moderata intensità su tutta la fascia appenninica che sul settore centro-occidentale potranno raggiungere la pianura senza accumuli al suolo; sul settore orientale la quota neve, inizialmente attorno ai 500 metri, si innalzerà progressivamente dal pomeriggio fino a 1000 metri. Le precipitazioni previste potranno determinare localizzati fenomeni franosi e piene sui bacini romagnoli con livelli prossimi alla soglia 2”.

Le allerte meteo sono due, una di colore giallo e una di colore arancione. L’allerta arancione riguarda le piene dei fiumi per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Mentre l’allerta gialla si riferisce alle piene dei fiumi per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; alle frane e alle piene dei corsi minori per le province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; alla neve per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. L’allerta gialla e quella arancione hanno validità dalla mezzanotte del 1 marzo alla mezzanotte del 2 marzo.

Le previsioni meteo dal 2 al 6 marzo

Il maltempo sulla regione si protrarrà anche giovedì 2 marzo (anche se in miglioramento), con un cielo “molto nuvoloso o coperto con precipitazioni residue, in via di esaurimento già dalla mattinata, con neve solo sull'Appennino centro-occidentale. Quota neve attorno a 600 metri. Temperature in lieve aumento, valori minimi in pianura compresi tra 3 e 6 gradi, massimi tra 7 e 10 gradi”.

Poi da venerdì 3 marzo (fino a lunedì 6 marzo), grazie all'aumento del campo di pressione, è previsto un graduale miglioramento, con nuvolosità irregolare alternata a rasserenamenti. Deboli piogge sul crinale appenninico a termine periodo. Temperature in graduale aumento nei valori massimi, in diminuzione nei valori minimi.