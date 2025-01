Giorni della Merla 2025, che tempo farà in Emilia Romagna: le previsioni

Bologna, 21 gennaio 2025 - I Giorni della Merla, considerati tradizionalmente i più freddi dell’anno, non trovano conferma nella climatologia. In realtà, il periodo statisticamente più rigido in Italia cade tra il 10 e il 15 gennaio. Nonostante ciò, in passato si sono verificati episodi di freddo intenso in questo periodo, come nel 2012, quando il 31 gennaio iniziò il famoso 'nevone' di febbraio, con nevicate abbondanti in Emilia-Romagna e temperature glaciali.

Quest’anno, tuttavia, i giorni della Merla non saranno sinonimo di gelo. In realtà, le massime, soprattutto in Romagna, saranno ben al di sopra della media stagionale, confermando un trend sempre più frequente negli inverni recenti. Abbiamo chiesto le previsioni meteo a Luca Lombroso, il meteorologo Ampro dell'Osservatorio geofisico del Dief Unimore che in questi giorni si trova in Costa Rica come 'nomade digitale', svolge cioè la sua attività professionale a distanza.