Ancora neve e pioggia in Emilia-Romagna, quando arriva il bel tempo? Previsioni meteo

Bologna, 28 febbraio 2025 – È già tempo di pensare alle gite fuoriporta, alle passeggiate in spiaggia e magari pure ai primi bagni (ampiamente) fuori stagione. Magari non proprio da subito, visto che il fine settimana che inizia ora in Emilia-Romagna sarà prevalentemente caratterizzato da instabilità e maltempo, ma già dei prossimi giorni il territorio regionale pare destinato a salutare l’inizio della primavera.

Che tempo fa questo weekend

“Dopo un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo nella giornata di giovedì – analizza il tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni – l’Emilia-Romagna si appresta a vivere un weekend caratterizzato da un nuovo peggioramento del tempo. Un sistema perturbato attraverserà la regione, portando piogge diffuse, un calo delle temperature e nevicate fino a quota media sui rilievi. L’instabilità sarà più marcata tra sabato e domenica, con condizioni tipicamente invernali su buona parte del territorio.

Come inizia la settimana

Tuttavia, già da lunedì 3 marzo, l’espansione di un campo anticiclonico garantirà giornate soleggiate e un progressivo rialzo termico, offrendo i primi accenni di una primavera che nel frattempo come stagione meteorologica sarà già sbocciata”. L’attesa ondata di bel tempo non significa però che l’inverno sia ormai alle spalle. Anzi. Il tema è di stringente attualità prima di tutto per il mondo dell’agricoltura, nel quale il rischio delle gelate tardive non è di poco conto: “Le stesse analisi di Arpae – riprende Nanni – testimoniano che il periodo a rischio per questo tipo di fenomeno si sta dilatando, iniziando sempre prima, già da metà febbraio. D’altra parte, analizzando il contesto attuale, si nota che nell’area dell’Europa orientale permangono importanti masse di aria fredda: nelle prossime settimane è tutt’altro che improbabile che le nostre latitudini vengano interessate da nuovi ‘spifferi’ da est che porteranno ondate di freddo. Non nell’immediato però, perché i giorni che ci attendono saranno caratterizzati dal vento che soffierà in direzione opposta, provenendo dall’Atlantico”.

Fioriture e allergie

Un altro biglietto da visita della primavera – decisamente meno piacevole – è intanto rappresentato dalle manifestazioni allergiche, con le quali in tanti stanno già facendo i conti. “Le fioriture sono sempre più anticipate e durature nel tempo. La tendenza si è progressivamente estesa da dopo il 2010. Altro inconfutabile segno del fatto che le conseguenze dei cambiamenti climatici sono già tra noi”.

Le previsioni giorno per giorno

Entrando nel dettaglio del quadro meteorologico di questi giorni intanto, durante i quali le temperature attese si dovrebbero attestare su valori superiori alla media stagionale, ecco le analisi di Nanni relative all’Emilia Romagna:

Venerdì 28 febbraio

La giornata sarà contraddistinta da cieli molto nuvolosi o coperti. Le deboli precipitazioni della mattinata sull'Appennino centro-occidentale si estenderanno nel pomeriggio alla pianura centro-orientale. La neve cadrà a quote superiori ai 1200 metri sui settori montuosi occidentali. Nel corso della sera saranno possibili parziali schiarite.

La neve di oggi (28 febbraio) sull'Appennino Modenese fino a 1200metri di quota circa

Sabato 1 marzo

Cieli coperti e piogge diffuse interesseranno l’intera regione, con accumuli più significativi sulle aree collinari e pedemontane della Romagna. Sull'Appennino centro-occidentale, la neve scenderà inizialmente attorno ai 1000 metri, raggiungendo localmente i 700-800 metri durante i fenomeni più intensi. Domenica 2 marzo

Al mattino saranno ancora presenti piogge sparse, soprattutto sui settori orientali della regione, mentre nel pomeriggio si assisterà a schiarite progressivamente più ampie. Qualche debole nevicata è attesa sull'Appennino centrale, a quote generalmente comprese tra 600 e 800 metri, sebbene i fenomeni tenderanno complessivamente a colmarsi nel corso della giornata. Temperature: minime quasi stazionarie tra 3 e 6 gradi, massime in lieve flessione intorno ai 10/11 gradi. Venti: deboli dai quadranti orientali venerdì, con intensificazione da nord-est su rilievi e costa a partire da sabato pomeriggio. Mare: poco mosso venerdì, con moto ondoso in aumento da sabato, fino a molto mosso domenica.

Lunedì 3 marzo segnerà invece l'inizio di una fase più stabile grazie a un campo di alta pressione in espansione. Le giornate saranno prevalentemente soleggiate, con temperature massime in progressivo aumento verso valori sopra la media stagionale. La stabilità atmosferica si protrarrà almeno fino a metà settimana, regalando un primo assaggio di primavera.