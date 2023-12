Solstizio d’inverno 2023, quando sarà il giorno più corto dell’anno e le previsioni meteo

Bologna, 20 dicembre 2023 – Quest’anno il solstizio d’inverno sarà il 22 dicembre, esattamente alle ore 4.27. È un giorno conosciuto come il più corto dell’anno, perché l’asse terrestre è inclinato in modo tale rispetto alla sua eclittica, per cui l’emisfero boreale è illuminato per il minor numero di ore dal sole, mentre quello australe per il maggior numero di ore. Questo implica che a nord le ore di luce siano meno di quelle notturne: il giorno di solstizio, quindi, è considerato anche il primo giorno di inverno.

E in Emilia Romagna le condizioni meteo sono buone questa settimana e nemmeno per le vacanze di Natale sarà freddo. Come spiega anche Arpae: “Un'area di alta pressione presente tra l'Atlantico e la penisola iberica tenderà a bloccare l'ingresso di perturbazioni atlantiche significative favorendo l'afflusso di correnti prevalentemente nord-occidentali verso l'area mediterranea. Le temperature, seppur in lieve flessione, tenderanno a rimanere superiori alla media climatologica, soprattutto in quota”.

Previsioni meteo per Vigilia, Natale e Capodanno

Solstizio d’inverno: perché cambia ogni anno

Il giorno del solstizio d’inverno (il cui termine deriva dal latino ‘solstitium’, che include le parole sol ‘sole’ e stitium ‘fermo’) non cade esattamente nello stesso giorno e nello stesso momento ogni anno. In base al nostro calendario gregoriano, la Terra impiega 365 giorni a fare un giro attorno al Sole, ma nel calcolo reale della sua orbita andrebbero aggiunti anche 5 ore, 48 minuti e 45 secondi. È proprio questo tempo in più che noi non calcoliamo per convenzione a far sì che il giorno del solstizio non sia sempre lo stesso.

Queste ore in più, inoltre, devono essere riequilibrate: per questo ogni quattro anni c’è l’anno bisestile, con l’aggiunta del 29 febbraio. Un giorno che riporta in ordine i conti.

Che tempo farà a Natale

“Un potente anticiclone subtropicale, già da domenica 17 è diventato via via sempre più protagonista sull’Europa”, spiega Roberto Nanni, tecnico meteorologo Ampro Meteo Professionisti. Si tratta di un “regime anticiclonico che potrebbe instaurarsi tra l’Europa centrale e il Mediterraneo meridionale prolungando il suo dominio anche in Italia, probabilmente ben oltre il giorno di Santo Stefano. Alta pressione dunque per il weekend della Vigilia e il giorno di Natale: tempo stabile, asciutto, senza piogge e nevicate e con un clima mite, tutt’altro che invernale. Insomma, quello che ormai accade regolarmente da un decennio a questa parte”.

Previsioni meteo per i prossimi giorni

Giovedì 21 dicembre: cielo sereno o poco nuvoloso durante il giorno, nelle ore serali e notturne, invece, graduale aumento della nuvolosità sulle aree di pianura e visibilità ridotta per foschie dense sulle aree di pianura in prossimità del Po. Temperature minime comprese tra 2 e 5 gradi, di qualche grado inferiori nelle aree esterne ai principali centri urbani; massime comprese tra i 7 gradi sulla pianura occidentale e gli 11 gradi sulla fascia costiera.

Venerdì 22 dicembre: cielo nuvoloso per nubi medio-alte, localmente più compatte; visibilità ridotta per nubi basse sui rilievi al mattino e nelle ore serali. Temperature minime comprese tra i 3 gradi sulla pianura occidentale e i 10 gradi sulla pianura centro-orientale e sulla fascia costiera; massime in sensibile aumento, con valori attorno a 16 gradi.

Previsioni meteo giorno per giorno