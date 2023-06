Temporali e allerta meteo 8 giugno in Emilia Romagna: possibili nuovi allagamenti e frane

Bologna, 7 giugno 2023 – Il maltempo in Emilia Romagna non si ferma, ma si restringe l’area interessata dall’allerta meteo emanata anche per l’intera giornata di domani, giovedì 8 giugno. Le criticità di colore giallo riguardano solo le zone della pianura bolognese, del Ravennate e del Forlivese.

Nubifragio sull’Appennino reggiano: esondano torrenti – Maltempo nel Modenese

Dopo una notte di temporali sulla provincia di Ferrara, il fronte temporalesco oggi si è spostato lungo il crinale appenninico, dove i rovesci più intensi si concentreranno sui rilievi tra le province di Parma e Piacenza.

I temporali in evoluzione oggi in Emilia Romagna

Per domani le previsioni meteo continuano a segnalare possibili temporali, sparsi e di breve durata, ma che localmente potrebbero essere anche di forte intensità. La zona più interessata dal maltempo dovrebbe essere il settore centro orientale.

Le zone più a rischio

Le piogge previste a partire dalla mezzanotte potrebbero avere come possibili effetti frane e allagamenti. Il danni associati a questa nuova andata di maltempo riguardano i possibili allagamenti delle aree urbane, dovuti al non totale ripristino della funzionalità della rete fognaria, come successo a Ravenna a partire da lunedì scorso.

Inoltre, nel settore collinare centro-orientale, soprattutto in Romagna e nel Bolognese dove permane la criticità idrogeologica gialla, permane la possibilità di evoluzione delle frane aperte che si sono innescati nelle ultime settimane a causa del maltempo che ha colpito la regione Emilia Romagna a maggio.

La criticità idraulica gialla è dovuta a situazioni di vulnerabilità localizzate nella pianura bolognese, con particolare riferimento ai territori di Medicina, Molinella e Budrio, alla bassa collina, alla pianura e alla costa romagnola, soprattutto nel Ravennate e nel Forlivese per la difficoltà di smaltimento delle acque che gravano sul reticolo secondario e di bonifica e per possibili problemi di tenuta arginale, che potrebbero interessare anche il reticolo principale.

Che tempo farà