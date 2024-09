Temporali e grandine, la nuova allerta meteo gialla in Emilia Romagna

Bologna, 2 settembre 2024 – Già da oggi i temporali erano previsti e infatti la nuova allerta meteo gialla di Arpae ha validità dalle 12 di oggi e fino alla mezzanotte del 4 settembre: il maltempo potrebbe portare con sé anche grandine e vento forte, ma anche un abbassamento delle temperature. Dopotutto, l’andamento dell’autunno meteorologico prevede un alternarsi di alte temperature e piogge improvvise, soprattutto in questo inizio mese.

Allerta meteo gialla in Emilia Romagna: temporali localizzati previsti fino alla fine della giornate del 3 settembre

Previsioni meteo per oggi

Il primo peggioramento arriva nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 settembre. Anzi, è già arrivato visto che in mattinata si sono registrati temporali sugli Appennini sia emiliani (tra la provincia di Bologna al confine con l’Imolese), sia romagnoli (in provincia di Rimini). A causarlo è una una zona di bassa pressione in quota, accompagnata da aria più fredda. Ed è proprio lo scontro tra questa aria fresca con il caldo umido che ancora staziona anche nella nostra regione a causare lo sviluppo di temporali convettivi, che – avvisa il tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni – sono di difficile collocazione. Questi fenomeni potrebbero essere intensi e accompagnati da locali grandinate, anche se si prevede (e si spera) che sarà di piccole dimensioni. Speriamo, insomma, che non siano violenti come quelli che si sono verificati pochi giorni fa, quando un fulmine ha incendiato un casolare nella Bassa bolognese.

Il rischio dei temporali di calore si manifesta principalmente tra pomeriggio e sera che dall'Appennino si muoveranno verso la pianura, specialmente in Romagna, con probabile innesco dei fenomeni temporaleschi anche lungo la costa adriatica associati a possibili grandinate.

Unica nota positiva: la linea di maltempo porterà a un abbassamento delle temperature, che resteranno comunque sopra alla media.

Pioggia intensa catturata dalla webcam del Monte Carpegna verso Villagrande

Che tempo farà domani e nei prossimi giorni

“Per la giornata di lunedì 2 settembre sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti – si legge sul bollettino di Arpae –, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni temporaleschi potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore”.

Poi per la giornata di martedì 3 settembre non si escludono temporali sparsi di breve durata, con possibili effetti e danni associati”, anche se non si tratta di “fenomeni significativi ai fini dell'allertamento”.

Tra giovedì 5 e sabato 7 settembre, infine, è probabile che una perturbazione atlantica intensa, carica di piogge, temporali e aria più fresca, metta fine all’ondata di caldo.

Previsioni meteo giorno per giorno