A 4 anni cade in piscina durante la festa: grave

Un bimbo di 4 anni soccorso in gravissime condizioni a seguito della caduta in una piscina, dove è stato trovato svenuto.

Dramma ieri dopo le 20 a Mirandola, in via Personali, una zona di campagna. Da una prima ricostruzione, pare che mentre era in corso una cena di classe il piccolo sia finito all’interno di una piscina rialzata.

Il bambino è caduto nella vasca dove c’erano circa 70 centimetri d’acqua perdendo conoscenza. Subito sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è intervenuto il personale del 118 e le pattuglie dei carabinieri.

Dopo essere stato stabilizzato il piccolo è stato trasportato in codice rosso con l’elicottero all’ospedale di Parma: insieme a lui la mamma. Pare che non fosse in acqua da molto tempo, i soccorsi sono stati tempestivi.

L’occasione, ieri sera, era quella di festeggiare la fine del primo anno dell’asilo insieme ai compagni. Una cena organizzata a casa di una famiglia, appunto in via Personali.

Da chiarire cosa sia successo: il bambino, ospite insieme ai genitori, è sfuggito all’attenzione ed è finito nella vasca. Pare che la piscina, vicino a un’area giochi con lo scivolo, fosse recintata con un cancelletto in legno e anche chiusa con un lucchetto.

Valentina Reggiani

e Flavio Viani