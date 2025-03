A Pavullo festa per i 102 anni di Ugo Giuliani

Hanno fatto festa al centro servizi Fili d’Argento di Pavullo, che comprende una Casa residenza e un centro diurno assistenziale per anziani, per i 102 anni compiuti da Ugo Giuliani, un ospite della Cra gestita dalla cooperativa sociale Domus Assistenza di Modena. Hanno brindato con lui i suoi familiari, i compagni e gli operatori della struttura.

Nato il 3 marzo 1923 a Gombola di Polinago, Ugo Giuliani ha speso la sua vita lavorativa nelle Poste italiane.

Ha iniziato come portalettere nel suo paese natale e in seguito si è trasferito nella zona di Serramazzoni per consegnare lettere e cartoline prima a piedi, poi in bicicletta. Durante la seconda guerra mondiale fu prigioniero dell’esercito tedesco.

"Ci congratuliamo con Ugo per il suo spirito altruistico, il profondo rispetto per la famiglia, la grande lucidità, caparbietà e generosità che dimostra quotidianamente. Gli auguriamo ogni bene per i giorni futuri" ha detto la coordinatrice del centro Fili d’Argento Elena Lenzini.

Il centro servizi Fili d’Argento è inserito nella rete dei servizi socio-sanitari del distretto numero 5 di Pavullo. Fornisce accoglienza residenziale e semiresidenziale, generalmente a lungo periodo, ad anziani non autosufficienti.

La struttura, gestita da Domus Assistenza, dispone di trenta posti di Casa residenza anziani accreditati con il distretto di Pavullo, dieci posti di Cra a regime privato, 19 posti di casa albergo (per ospiti autosufficienti) e otto posti di centro diurno assistenziale.

