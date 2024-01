A Vignola arrivano gli spazzini di quartiere: "Ma la tassa sui rifiuti subirà un aumento"

Da quest’anno l’amministrazione comunale ha concordato con Hera alcune modifiche sostanziali al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, che prevedono maggiori servizi e, di conseguenza, un ritocco al rialzo sulle bollette. Le novità sono state presentate ieri mattina in conferenza stampa, alla presenza tra gli altri della sindaca Emilia Muratori e della vicesindaca con delega all’Ambiente, Anna Paragliola, nonché di responsabili d’area del Gruppo Hera, della cooperativa Aliante (che per conto di Hera si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti) e di rappresentanti dei volontari di Puliamo Vignola, che sono arrivati a raggiungere la cinquantina a livello di effettivi. Tra le principali novità che saltano all’occhio c’è lo "spazzino di quartiere": ogni sabato pomeriggio, un operatore dotato di apposito furgoncino (che a Vignola sarà un’operatrice) sarà attivo in diversi quartieri della città, secondo una programmazione mensile. In centro storico, poi, il numero degli spazzamenti manuali passa da 5 a 7 la settimana. In zona di via Resistenza e via Libertà, gli spazzamenti con le spazzatrici meccaniche passano da 2 a 3 volte la settimana. In via per Spilamberto, la frequenza della pulizia con la spazzatrice sulla sede stradale e sulle ciclabili passa da una volta al mese a una volta ogni quindici giorni. In via dell’Agricoltura e piazza della Cooperazione la pulizia ordinaria viene incrementata con un intervento ogni 3 settimane di pulizia approfondita del rifiuto più fine. Nella zona del "calendario azzurro" (aree del centro storico e del centro cittadino), per aumentare il decoro ambientale è stata potenziata la squadra di raccolta in modo che la raccolta di sacchi e pattumelle possa terminare entro le 10. All’isola ecologica di via Barella è stato aggiunto un operatore nei fine settimana. Per i cestini aggiuntivi su alcune strade "verrà aumentato il numero – spiegano dall’amministrazione - sia nei parchi sia lungo le strade, anche sulla base delle esigenze evidenziate dai cittadini". "Si tratta di misure strutturali – commenta la vicesindaca Anna Paragliola – che abbiamo deciso di adottare dopo aver provato a riorganizzare e razionalizzare il servizio per migliorarlo. Queste nuove misure che avranno un costo complessivo di circa 122.000 euro annui, con un incremento del 3% della tariffa per utenze domestiche e non domestiche". La sindaca Muratori ha rimarcato come Vignola sia percepita come "città pulita" anche da visitatori e turisti in visita.

Marco Pederzoli