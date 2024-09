"Addio a Emma, la nonna più longeva del nostro comune"

La signora Emma Verucchi, venuta a mancare ieri nella sua abitazione di Montecenere, con i suoi 104 anni era la "nonna" del comune di Lama Mocogno. Nata il 4 dicembre 1919 nel comune di Pavullo e vissuta per gran parte della vita a Montecenere di Lama Mocogno, fino a quando le forze glielo hanno consentito ha partecipato regolarmente alla Messa domenicale e perseverato nella sua grande passione, la raccolta dei funghi. "Quando vengono meno persone come lei, è un pezzo della storia del nostro territorio che se ne va – commenta il sindaco Arnaldo Ricchi –. Esprimo a nome mio e dell’Amministrazione comunale le condoglianze e la vicinanza ai figli Loris ed Elisabetta Venturelli". Il funerale avrà luogo oggi alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Martino vescovo in Montecenere.