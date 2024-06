Addio a Lorenzo ’Lollo’ Scardovi, il re dei locali

Era conosciuto da tutti e molto amato: ovunque è andato ha lasciato il suo personalissimo segno. Carpi piange la scomparsa di Lorenzo ‘Lollo’ Scardovi Casadio, morto la notte scorsa a 55 anni, durante il sonno. La notizia si è diffusa rapidamente, destando in tutti dolore e dispiacere. Non passava certo inosservato Lollo, un carisma autentico, magnetico, capace di risate e divertimento, con la sua carica di simpatia e di umanità, senza mai abbandonare però la sua parte più riflessiva, quella che mostrava solo con la sua famiglia e gli amici più intimi. Tra i ‘mitici’ amici della compagnia della Catena, ha contribuito al successo di vari locali, Planet e Tatanka, Villa Freto, poi ancora OltreCafè e Romeo. Professionalmente era nato nel Gruppo Argenta, leader nel vending, (distribuzione automatica di bevande e alimenti), per poi dare aveva poi dare vita, con due cosi, all’Open Service, sempre nello stesso settore. "Sei libero di volare nel cielo", sono le parole che gli dedica il grande amico Marco Marchi, con cuoi aveva condiviso anche l’esperienza dell’Open Service. "La sua scomparsa – prosegue Marchi – lascia in me un grande vuoto che nessuno potrà colmare, perché lui era unico. Al di là delle sue caratteristiche colorate, aveva un animo generoso, leale. Un uomo che con orgoglio e dignità ha saputo amare la vita nella sua interezza, ponendo sempre sopra tutto e tutti i suoi due figli, Alessandro e Giulia. Mi ripeteva sempre che voleva essere al loro fianco, per dare un consiglio o anche una semplice carezza. Tutti noi perdiamo un amico profondamente intelligente, sensibile e umano". "Con la sua morte, muore una parte di me – prosegue un altro amico storico, Gianguido Tarabini -. E’ stato il mio migliore amico, eravamo sempre insieme. Ho ricordi bellissimi che mi legano a lui, e pensare che non c’è più mi spezza il cuore: è incolmabile il vuoto che lascia in me, lui era la mia parre più divertente e ‘pazza’. Mi manca già". Fabrizio Pavignani lo tratteggia nella sua "‘duplice’ personalità: ‘Lollo’ era solare, di compagnia, faceva ridere tutti quelli con cui parlava. ‘Lorenzo’, altrettanto meraviglioso, era introverso, riflessivo. Nei suoi 360 gradi era un amico pazzesco, animato da una grande voglia di vivere che era capace di trasmettere a tutti. Manca, mancherà tanto". Le esequie si svolgeranno domani mattina alle 10.30 nella cappella del cimitero di Carpi, partendo alle 10 dalla Terracielo Funeral Home.

Maria Silvia Cabri