Addio a Maria Luisa Pace, una vita insieme al giornalista Cavazzoni

È mancata ieri all’età di 66 anni Maria Luisa Pace, moglie del giornalista Riccardo Cavazzoni, da decenni membro della famiglia del Carlino e storica penna del volley e dell’hockey locale.

Maria Luisa Pace in gioventù aveva lavorato per il nostro giornale, occupandosi del settore pubblicitario. Studi nell’ambito del commercio, poi negli anni successivi ha proseguito il suo percorso lavorativo in un’azienda che si occupa di logistica alberghiera per la Formula Uno.

Insieme da cinquant’anni, sposati da 43, la grande passione di Maria Luisa e Riccardo Cavazzoni è sempre stata viaggiare. Insieme hanno avuto modo di girare e scoprire il mondo. Viaggi durante i quali Cavazzoni non ha mai mancato di fornire al giornale, attraverso le proprie fonti, notizie e aggiornamenti sul mondo sportivo. Ieri a porgergli le condoglianze pubblicamente sono stati anche il Modena Volley e la Amatori Modena.

I funerali di Maria Luisa Pace domani alle 11 partendo dalle camere ardenti dell’ospedale di Baggiovara direttamente per la chiesa parrocchiale di Santa Rita in via Frignani 120 a Modena, dove, alle 11.20 sarà celebrato il rito funebre. Maria Luisa Pace lascia due figli, Marco e Fabio, e due nipoti.

Da parte di tutta la redazione del Carlino Modena, giornalisti, collaboratori e fotografi le più sentite condoglianze a Riccardo Cavazzoni e alla sua famiglia.