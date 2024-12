Addio ad Anna Mucciarini. Fu segretaria di 7 sindaci: "Persona straordinaria"

E’ stata la storica segretaria del Comune di Modena e ha seguito personalmente sette sindaci senza mai una sbavatura o una parola sbagliata. Accogliente, solerte e sempre sorridente, così la ricorderanno tutti coloro che l’hanno conosciuta in Comune, dove ha lavorato per ben 34 anni, non possono che ricordarla con grande affetto. Anna Mucciarini, l’Anna "del sindaco", è scomparsa ieri dopo una lunga malattia. Nata l’1 novembre del 1955, è diventata dipendente del Comune di Modena nel 1980 e dopo solo tre anni l’allora sindaco Mario Del Monte la volle a lavorare con sé come segretaria. Affiancò la prima sindaca di Modena Alfonsina Rinaldi, poi Pier Camillo Beccaria, Mariangela Bastico, Giuliano Barbolini, Giorgio Pighi e, per i primi sei mesi del suo primo mandato, Gian Carlo Muzzarelli.

Dopo anni di dedizione per il lavoro, a dicembre del 2014, Anna Mucciarini è andata in pensione, ma il Comune ha continuato a essere per anni la sua casa anche dopo il pensionamento. Spesso Anna passava a salutare amici ed ex colleghi, e all’Amministrazione comunale è rimasta legata anche attraverso l’impegno nel volontariato con l’associazione ’Il Cesto di ciliegie’ e, poi, per l’Hospice di Modena.

"Anna non c’è più. Anna Mucciarini è stata per tanti sindaci di Modena molto di più di una segretaria particolare – ha scritto il sindaco Massimo Mezzetti sui social – Era una mamma accudente anche quando la sua età era troppo precoce per esserlo di sindaci più anziani di lei. Sempre affidabile, sempre presente e sempre puntuale nel risolvere qualunque problema. In un certo senso lei era il Comune. L’ho conosciuta appena arrivato a Modena e subito era diventata il mio punto di riferimento per qualunque consiglio avessi bisogno riguardo alla vita del Comune. Avrei voluto fossimo entrambi più giovani per vivere oggi insieme la mia esperienza di sindaco. Sarebbe stata preziosa in quest’avventura. Le mie più sentite condoglianze ai suoi familiari. Cara Anna mi mancherai, ci mancherai. Grazie di tutto e che la terra ti sia lieve".

"Ho saputo ora, con grande tristezza e dolore, che é scomparsa Anna Mucciarini – ha scritto sempre sui social l’ex sindaco e ora consigliere regionale Gian Carlo Muzzarelli – Segretaria di sette sindaci, era una persona di grande gentilezza, umanitá, sempre sorridente. É stata impegnata per Modena per tutta la vita, e da quando era andata in pensione nonostante il grave problema di salute ha messo energia e passione prima per l’associazione ’Il Cesto di Ciliegie’ e poi per la causa del Modena Hospice di villa Montecuccoli. Sono vicino alla figlia Federica e a tutta la famiglia. La ricorderemo come merita".

Anche l’ex sindaco Giorgio Pighi si è detto "incredulo e addolorato. Le persone che contemporaneamente sono generose e capaci sono il vero capitale degli ambienti dove vivono e lavorano. In tantissime occasioni le sagge intuizioni di Anna sono state fondamentali".

In una intervista che il nostro quotidiano le fece quando, nel dicembre del 2014 andò in pensione, Anna Mucciarini confidò: "Momenti in particolare che le mi sono rimasti impressi? Negli anni di Del Monte ricordo le telefonate in ufficio di Enzo Ferrari. E poi chiamavano i Panini, Fini, Pavarotti. Per noi era un’emozione sollevare la cornetta e trovare questi personaggi dall’altra parte. Poi le visite: il Papa con la ‘Cicci’, Gorbaciov, il Dalai Lama, Bono Vox e tanti altri".