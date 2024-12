Addio ad Anna Mucciarini: "Un esempio di umanità, ci mancherà tantissimo"

di Jacopo GozziUna folla commossa di oltre 200 persone si è radunata ieri mattina a Terracielo per porgere l’ultimo saluto ad Anna Mucciarini, storica dipendente del Comune di Modena e segretaria di ben 7 sindaci, scomparsa venerdì all’età di 69 anni.

Un momento sentito che ha unito diverse generazioni di dipendenti e amministratori del Comune, a riprova dell’affetto e della stima che circondavano da sempre Anna Mucciarini. In quasi 35 anni di carriera ha affiancato sette sindaci, a partire da Mario Del Monte nel 1983, fino a Gian Carlo Muzzarelli, con il quale collaborò nel 2014 durante i sei mesi iniziali del suo primo mandato.

Tante le autorità presenti alla cerimonia, con una prima fila composta dagli ex sindaci Mariangela Bastico, Giuliano Barbolini, Giorgio Pighi, Gian Carlo Muzzarelli e l’attuale primo cittadino di Modena, Massimo Mezzetti.

È stato proprio Mezzetti che, commosso, ha voluto ricordare Anna portando la fascia tricolore in rappresentanza del Comune.

"Anna – le parole del primo cittadino – era il Comune. Questa mattina ho voluto indossare la fascia da sindaco perché credo che sia il giusto omaggio da parte di Modena verso Anna. Lo faccio come sindaco e come Massimo, avendola conosciuta personalmente diversi anni fa. Anna era accudente con tutti e lo è stata con i sette sindaci che ha seguito: un esempio di professionalità, gentilezza e umanità".

In particolare, Mezzetti ha sottolineato la dedizione che ha sempre caratterizzato la storica dipendente comunale nel lavoro.

"Anna – ha aggiunto Mezzetti – faceva parte di una generazione di dipendenti, dirigenti e amministratori che hanno vissuto il Comune di Modena come una grande famiglia. Per lei, lavorare per il Comune significava operare per il bene della comunità con spirito di dedizione, passione, amore e generosità. Il fatto che sette sindaci abbiano scelto di averla al proprio fianco dimostra la sua grande umanità e la competenza con cui oggi la ricordiamo: una professionista che operava per il bene comune, affiancando ogni sindaco con la stessa lealtà che ciascuno di loro ha avuto modo di apprezzare".

Al termine del discorso, il primo cittadino di Modena non è riuscito a trattenere le lacrime.

"Ogni volta che una persona perbene viene strappata alla vita prematuramente – ha concluso Mezzetti, con la voce rotta dal pianto – resta sempre una certa rabbia. Anna ci mancherà e mi mancherà tanto. Ciao Anna".