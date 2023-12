Addio al prof Palladini ex primario di Urologia

Si è spento a 90 anni il professor Paolo Palladini, autentico pilastro della storia dell’ospedale Ramazzini. Ha, infatti, fondato e diretto, per 30 anni e 6 mesi, il reparto di Urologia a Carpi. Andato in pensione negli anni 2000, il professor Palladini è sempre stato ricordato per la sua competenza medico scientifica, unita a una profonda umanità, raccogliendo la stima dei tanti pazienti che ha visitato e del gruppo di medici che si sono formati alla sua scuola, da Adriano Latini, il suo primo aiuto, a Maurizio Brausi, Giorgio Verrini, Mirco Gavioli. "Il professor Palladini è stato un grande medico con il quale ho avuto privilegio di fare un bel pezzo di strada", afferma il dottor Gavioli. Di rilievo la collaborazione e la stima reciproca nata con il commendator Guido Molinari, le cui donazioni, prima del litotritore e poi dell’Endoscopio a fibre ottiche, hanno fatto dell’Urologia del Ramazzini un reparto di assoluta eccellenza. Tanti i messaggi di cordoglio e di affettuoso ricordo del professor Palladini: "Un dottore dal volto umano", "una persona estremamente umana, un vero signore. Lo ringrazio perché se non fosse stato grazie al suo intervento, io ora non sarei qui"; "ho avuto l’onore di conoscerlo anni fa. Un grande professionista e una persona con tanta umiltà". m.s.c.