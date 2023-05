Addio all’imprenditore Claudio Lugli

Si è spento dopo aver lottato a lungo contro la malattia Claudio Lugli, noto commerciante modenese e che per 50 anni ha gestito il negozio storico ‘Il Filo’ di via Emilia Centro. Lugli si è spento lunedì notte al Policlinico e lascia la moglie Franca, il figlio Alessandro e i nipoti. I funerali si svolgeranno oggi, partendo dalla casa Funeraria Terracielo per poi raggiungere il Duomo. Per cinquant’anni Claudio Lugli, 67 anni, aveva gestito il noto esercizio commerciale insieme alla moglie e alla socia Lina. Da un piccolo negozio di calze, negli anni Claudio, grazie alla sua capacità il Filo era diventato uno dei negozi migliori della città, con capi sempre ricercati. Il commerciante era riuscito anche a sopravvivere nei momenti di crisi, allargandosi anzi come attività lavorativa. Ora l’attività sarà portata avanti dalla moglie Franca e dalla socia Lina . "Era una persona che si confrontava sempre con i giovani, arrivando sempre a una soluzione positiva per tutti – affermano gli amici – era ben voluto e rispettato da tutti i negozianti del centro che saranno presenti in Duomo per dargli l’ultimo saluto". I funerali sono previsti per le 15.30 e dopo la liturgia proseguiranno per il tempio crematorio.

v.r.