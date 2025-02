Aggredita mentre va in palestra:: "Chiediamo più sorveglianza"

Stava andando a un corso di pilates ma viene aggredita da un uomo e trascinata con violenza in un luogo appartato. Lei, tuttavia, riesce a divincolarsi e a mettersi in salvo. Lui, al momento, è riuscito a fuggire. Questa la cronaca di quanto accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi della polisportiva ’La Stalla’. A fornire alcuni dettagli sull’accaduto è il gruppo della Lega di Castelfranco Emilia, rappresentato da Lodovica Boni e Luisa Tarabusi Marinelli, che raccontano tra l’altro: "Alle 18,50 di mercoledì una cinquantenne è stata aggredita da un uomo abbastanza giovane che indossava un capellino. La nostra concittadina si era recata presso la polisportiva La Stalla per una lezione di pilates. Improvvisamente la donna è stata aggredita nel parcheggio posteriore e trascinata verso una zona più isolata. Lei, però, è riuscita a fuggire all’interno del circolo Arci, dove è stata immediatamente soccorsa e dove sono stati chiamati carabinieri e il 118. Alla donna tutto sommato poteva andare molto peggio: i lividi sul collo testimoniano la brutta avventura di violenza. L’assalitore purtroppo è fuggito. Non possiamo non essere preoccupati. Perciò chiediamo ancora una volta più controlli e più attenzione da parte della polizia locale e della nostra amministrazione nello svolgere attività di sorveglianza del paese in prossimità di palestre o di polisportive".

Da parte sua, il sindaco Giovanni Gargano, saputo dell’episodio, si è subito recato sul posto e ieri, via social, ha diffuso un messaggio in cui spiega tra l’altro che l’autore del gesto è "una persona disturbata" ed "è stato prontamente segnalato alle autorità competenti". Ancora, il primo cittadino ha sottolineato: "Fin dal principio, ho assicurato il mio supporto sia alla vittima che alla sua famiglia, con cui sono rimasto, e sono tuttora, in costante contatto".

Marco Pederzoli